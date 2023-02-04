МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Заявление МОК о возможном возвращении России (пусть и в нейтральном статусе) разделило мир на два лагеря: одни – аккуратно за, другие – резко против.

Удивительно, но у России много неожиданных союзников. А у противников, по сути, единственный рычаг-угроза – бойкот соревнований.

Кто против?

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский пригрозил МОК бойкотом Игр: «Если к Олимпиаде-2024 допустят спортсменов из России и Беларуси, то надо просто бойкотировать Игры, не должно быть никакого участия в таких Играх. Мы должны оказать давление на МОК.

Спортивные федерации будут сами принимать решения, так как они действуют независимо от правительств. Но я обязательно буду призывать всех принять такое решение».

А министр спорта Польши Камил Бортничук даже выступил с предложением создать коалицию против участия сборных России и Беларуси в Олимпиаде-2024, упомянув среди единомышленников и Великобританию: «Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий по созданию коалиции против участия России и Беларуси в Играх-2024.

Это будет зависеть от того, удастся ли создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться».

Президент Литвы Гитанас Науседа резок: «Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до соревнований означает, что мы сами вредим своим действиям, стреляем себе в ноги».

Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс тоже задумывается о бойкоте: «Позиция Латвии такова/ Tсли бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы».

К Польше, Латвии и Литве присоединилась и Эстония – четыре страны опубликовали совместное заявление: «В своем обращении министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши благодарят спортивные организации за солидарность с Украиной и помощь ей и одновременно осуждают усилия МОК по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования».

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии высказался одним из первых: «Мы не хотим, чтобы россияне и белорусы участвовали в международных соревнованиях.

С прошлого февраля мы занимаем четкую позицию по вопросу о том, стоит ли разрешить участие России и Беларуси: в текущей ситуации это неправильно, и мы настоятельно рекомендуем не делать этого. Эта позиция не изменилась».

Исполнительный директор Национального олимпийского комитета (НОК) Финляндии Таина Сусилуото солидарна с норвежцами: «Решение МОК не соответствует нашей позиции, но я ожидала чего-то подобного. Знала, что с нашими взглядами мы находимся в меньшинстве.

Предполагается, что будут предприняты какие-то шаги для прояснения условий возвращения российских и белорусских спортсменов в международный спорт. Хорошо, что санкции не отменены».

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт, разумеется, против возвращения россиян и тоже говорит о бойкоте: «В рамках консультаций, организованных МОК, к сожалению, вопрос допуска россиян и белорусов и поднимался большинством НОКов.

В настоящее время идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам для продления санкций и недопуска россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпийских играх».

А кто же за?

Неожиданно за возвращение России высказался руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс: «Выслушав многих спортсменов в США, мы понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира – но только при условии обеспечения безопасности и честного соперничества.

Поэтому мы призвали МОК продолжить изучение процесса, который оставит в силе существующие санкции и гарантирует, что к соревнованиям допустят только нейтральных и чистых спортсменов. Этот процесс потребует тщательного контроля и дополнительных усилий, чтобы заслужить доверие нашего сообщества.

Если условия нейтралитета и безопасности, чистого и честного соперничества будут соблюдены, мы верим, что восторжествует дух Олимпийских и Паралимпийских игр. Это по-прежнему будет в центре нашего внимания».

Кстати, предыдущий глава НОК США Сюзанна Лайонс еще в начале декабря призывала вернуть россиян на соревнования. Позицию поддерживает даже Белый дом.

Глава Олимпийского комитета Канады Дэвид Шумэйкер присоединился к американцам: «Олимпийский комитет Канады продолжает поддерживать рекомендацию, вынесенную МОК в феврале 2022 года, о том, что спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси не следует приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях.

Однако мы признаем, что решение отстранить спортсменов только из-за их гражданства также противоречит основным принципам олимпийского движения.

Мы открыты для изучения возможности включения нейтральных спортсменов из России и Беларуси, которые соответствуют как минимум условиям, изложенным исполнительным комитетом МОК в заявлении от 25 января 2023 года».

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто тоже за возвращение России: «Я считаю неправильным отношение ко всем россиянам как к врагам. Я никогда не разделял идею недопуска артистов, спортсменов, гражданского населения. Мы должны сохранять каналы для диалога открытыми».

Национальный олимпийский комитет (НОК) Китая не только поддержал Россию, но и предложил помощь в возвращении: «Китайский олимпийский комитет считает, что спортсмены со всего мира должны пользоваться равными правами на участие в международных соревнованиях.

Китай придерживается принципа политического нейтралитета в спорте и выступает против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть звеном, объединяющим мир – а не наоборот. Международное спортивное сообщество должно работать вместе ради общего будущего, а не разделять его.

Олимпийский комитет Китая будет активно реагировать и поддерживать инициативы и решения МОК и Олимпийского совета Азии и готов создавать платформу для всех спортсменов, в том числе из России и Беларуси, чтобы вместе защищать олимпийские ценности и единство олимпийской семьи».

Организаторы летних Олимпийских игр-2024 в Париже заявили, что с уважением отнесутся к позиции МОК о допуске российских и белорусских спортсменов.

Солидарен с ними и президент Франции Эммануэль Макрон: «Спорт не должен быть политизирован. Эти крупные мероприятия призваны позволить спортсменам из всех стран, иногда включая даже страны, находящиеся в состоянии конфликта, воплотить спорт в жизнь. А еще – найти с помощью спорта способы общения в те времена, когда люди больше не могут разговаривать друг с другом – я думаю, это нужно сохранить».

Поддерживает российских спортсменов даже ООН – кстати, именно благодаря организации МОК впервые задумался о допуске россиян.

Спецдокладчики ООН в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александра Ксантаки и Ашвини К.П. выступили с обращением: «Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности.

МОК и в целом олимпийское сообщество обязаны соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности.

Это включает в себя правило о том, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена».

МОК заявляет, что идею выступления российских спортсменов на соревнованиях в нейтральном статусе поддержали большинство национальных олимпийских комитетов и прочих членов организации. А это значит, что на самом деле союзников в этом смысле у нас куда больше.

Но вот вопрос – согласится ли сама Россия вернуться на таких условиях?

Фото: East News/AP Photo/Jae C. Hong, Thomas SAMSON / AFP; Gettyimages.ru/Mark Runnacles; globallookpress.com/Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency, Frank Gunn/Keystone Press Agency