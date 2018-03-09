Футбол и только футбол

Я совсем не ожидал, что матч закончится нулевой ничьей как и в первом круге. Команды преуспели больше в обороне, чем в атаке. Приятно удивил словацкий защитник хозяев Милан Шкриниар. Честно говоря, я не совсем слежу за Итальянской Серией А и не знал что у Интера есть такой защитник, который прогрессирует не по дням а по часам. Он мало того что хороший защитник, так уже и 4 гола в этом сезоне забил, и в этом матче он выжег практически все атаки Наполи и более того чуть 5 гол не заколотил за сезон, Неаполитанцев спасла штанга. Растёт достойная замена Мартину Шкртелу! Преимущество по владению мяч...