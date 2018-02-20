8 марта, 20:59 Автор ПростоКакойтаМужик Прогнозы на 1/8 ЛЕ Несколько недель не было прогнозов, по личным причинам, но я вернулся и давайте начинать. Прогнозы на этот тур ЛЕ : Лацио - Динамо К - Лацио должен выходить на классе, поэтому ТБ 3 за 2.3 ( не сложный ) и голы в обоих таймах за 1.66 - наш прогноз, Лацио выиграет оба тайма за 3.7 ( 1000₽ ) Лацио пойдёт дальше за 1.3 РБ Лейпциг - Зенит - Лейпциг это команда уровня Боруссии и я считаю, что тут ничего объяснять не надо. Лейпциг выиграет с преимуществом в 2 гола за 5 ( 200₽ ) и Лейпциг выиграет один из таймов за 1.41. Атлетико - Локомотив - Локомотив, когда надо может защитится, а когда надо весь м...

23 февраля, 19:50 Автор ПростоКакойтаМужик Прогнозы на матчи Примеры | 25 тур Прогноз на этот тур Примеры тут я буду краток и без объяснений скажу прогнозы на некоторые матчи:(25)Вильярреал-Хетафе - П1 за 1.8 Леганес-Лас-Пальмас - П1 за 1.81 Атлетик-Малага - П1 за 1.66 Валенсия-Реал Сосьедад - П1 за 1.68 Севилья-Атлетико - П2 за 2.22

23 февраля, 19:47 Автор ПростоКакойтаМужик Прогнозы на матчи Бундеслиги | 24 тур Прогноз на этот тур Бундеслиги тут я буду краток и без объяснений скажу прогнозы на некоторые матчи:(24)Штутгарт-Айнтрахт - ТБ 2.5 за 2.285 Лейпциг-Кёльн - П1 за 1.52 Байер-Шальке - Обе забьют за 1.665 ( 700₽ ) Боруссия-Аугсбург П1 за 1.44

23 февраля, 19:44 Автор ПростоКакойтаМужик Прогнозы на Серию А | 26 тур Прогноз на этот тур Серии А тут я буду краток и без объяснений скажу прогнозы на некоторые матчи:(26)Сассуоло-Лацио - П2 за 1.88. Ювентус-Аталанта - П1 за 1.54. Кальяри-Наполи - П2 за 1.32. Рома-Милан - П1 за 1.86. Сампдория-Удинезе - П1 за 1.97.

22 февраля, 13:36 Автор ПростоКакойтаМужик Прогнозы на матчи ЛЕ Здравствуйте друзья, это блог Ставки после травки, и сегодня мы дадим прогноз на матчи ЛЕ

22 февраля, 13:25 Автор ПростоКакойтаМужик Ставки на ЛЧ | Подводим итоги Прошли все матчи ЛЧ, которые были назначены на 20 и 21 февраля и сейчас - время подвести итоги.

21 февраля, 10:03 Автор ПростоКакойтаМужик Прогнозы на матчи Лиги Чемпионов Зравствуйте это блог «Ставки после травки» и сегодня мы разберём матч Севилья-МЮ и Шахтёр-Рома. В прошлой статье мы забыли упомянутб о том, что при подсчете итогов, мы предположим, что вы поставили 1000₽, а на ставки коэффициенты, которых выше 1.85 вы поставили 500₽. Мы будем называть такие пргнозы сложными, но если мы уверены в этом прогноз, то мы напишем, что прогноз не сложный. МЮ - топ клуб и они будут пытаться забить гостевой гол, а Севилья не Терек и не забить домашний гол будет позорно значит можно смело ставить на обе забьют за 1.896~1.9. Обе команды будут играть на результ...