Очередная порция слухов в преддверие открытия рынка свободных агентов 1 июля.
Собственный прогноз состава «Вегаса» после драфта расширения, при котором не учитывались возможные и уже известные сделки новичка с другими командами лиги.
Очередная порция слухов во время драфта расширения НХЛ.
Очередная порция слухов в преддверии драфта расширения.
Очередная порция слухов о возможных сделках в НХЛ в канун шестого матча финала Кубка Стэнли.
Очередная порция слухов о возможных сделках в НХЛ во время финала Кубка Стэнли.
Очередная порция слухов о возможных сделках в НХЛ в канун финала Кубка Стэнли.
Большая порция слухов о возможных сделках в канун финальной серии плей-офф Кубка Стэнли.
Очередная порция слухов о возможных подписаниях и обменах в преддверии финала Кубка Стэнли.
Очередная порция слухов о возможных подписаниях и обменах в преддверии финала Кубка Стэнли.
29 июня 01:32
NHL Rumors. 29 июня 2017
21 июня 23:36
Прогноз состава «Вегаса» после драфта расширения
17 июня 18:13
NHL Rumors. 17 июня 2017
14 июня 20:43
NHl Rumors. 14 июня 2017
11 июня 19:27
NHL Rumors. 11 июня 2017
8 июня 01:48
NHL Rumors. 8 июня 2017
4 июня 20:34
NHL Rumors. 4 июня 2017
2 июня 01:54
NHL Rumors. 2 июня 2017
28 мая 06:36
NHL Rumors. 28 мая 2017
24 мая 16:30
NHL Rumors. 24 мая 2017
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