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    Sports.ru

    NHL Rumors
    Слухи, контракты, обмены и не только.
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    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 29 июня 2017

    Очередная порция слухов в преддверие открытия рынка свободных агентов 1 июля.

    Тампа-Бэй, Вашингтон, возможные переходы, Монреаль, Эдмонтон, Питтсбург, НХЛ, Миннесота, Детройт
    Рейтинг +119
    16 комментариев
    |Автор Like a G6

    Прогноз состава «Вегаса» после драфта расширения

    Собственный прогноз состава «Вегаса» после драфта расширения, при котором не учитывались возможные и уже известные сделки новичка с другими командами лиги.

    Вегас, возможные переходы, НХЛ, Джордж Макфи
    Рейтинг +15
    32 комментария
    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 17 июня 2017

    Очередная порция слухов во время драфта расширения НХЛ.

    Тампа-Бэй, возможные переходы, Монреаль, Эдмонтон, Оттава, Даллас, Вегас, НХЛ, Миннесота, Нэшвилл
    Рейтинг +89
    13 комментариев
    |Автор Like a G6

    NHl Rumors. 14 июня 2017

    Очередная порция слухов в преддверии драфта расширения.

    Филадельфия, Лос-Анджелес, возможные переходы, Бостон, Монреаль, Рейнджерс, Вегас, Коламбус, Чикаго, НХЛ
    Рейтинг +84
    38 комментариев
    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 11 июня 2017

    Очередная порция слухов о возможных сделках в НХЛ в канун шестого матча финала Кубка Стэнли.

    Тампа-Бэй, Вашингтон, возможные переходы, Бостон, Айлендерс, Анахайм, Чикаго, НХЛ, Миннесота, Детройт
    Рейтинг +97
    15 комментариев
    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 8 июня 2017

    Очередная порция слухов о возможных сделках в НХЛ во время финала Кубка Стэнли.

    Вашингтон, возможные переходы, Бостон, Сент-Луис, Эдмонтон, Баффало, Вегас, Ванкувер, НХЛ, Колорадо
    Рейтинг +99
    24 комментария
    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 4 июня 2017

    Очередная порция слухов о возможных сделках в НХЛ в канун финала Кубка Стэнли.

    Филадельфия, Тампа-Бэй, Вашингтон, возможные переходы, Эдмонтон, Илья Ковальчук, Даллас, Ванкувер, Калгари, НХЛ
    Рейтинг +95
    11 комментариев
    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 2 июня 2017

    Большая порция слухов о возможных сделках в канун финальной серии плей-офф Кубка Стэнли.

    Тампа-Бэй, Вашингтон, возможные переходы, Сент-Луис, Оттава, Вегас, Ванкувер, Чикаго, Анахайм, НХЛ
    Рейтинг +112
    23 комментария
    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 28 мая 2017

    Очередная порция слухов о возможных подписаниях и обменах в преддверии финала Кубка Стэнли.

    возможные переходы, Каролина, Оттава, Баффало, Айлендерс, Виннипег, Анахайм, НХЛ, Колорадо, Сан-Хосе
    Рейтинг +77
    37 комментариев
    |Автор Like a G6

    NHL Rumors. 24 мая 2017

    Очередная порция слухов о возможных подписаниях и обменах в преддверии финала Кубка Стэнли.

    Флорида, возможные переходы, Сент-Луис, Эдмонтон, Торонто, Даллас, Баффало, Анахайм, НХЛ, Миннесота
    Рейтинг +82
    30 комментариев
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