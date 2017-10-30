Все о дворовом футболе

20 февраля, 11:40 Автор Екатерина Мешкова Турнир дворовых команд по мини-футболу Инструктор Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Глеб Мелентьев выступил в роли главного судьи турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Соревнования состоялись 18 февраля в спортивном зале, расположенном в доме 102-2 по Московскому проспекту. В турнире приняли участие пять команд, в состав которых вошли игроки в возрасте шестнадцати лет и старше.

23 января, 09:43 Автор Екатерина Мешкова Футбольные баталии продолжаются… 20 января состоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Соревнования прошли в спортивном зале на проспекте Космонавтов, д. 42. Организовала и провела турнир инструктор Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Ольга Ионова.

15 января, 14:43 Автор Екатерина Мешкова Насыщенные футбольные выходные! Минувшие выходные были весьма насыщенными футбольными соревнованиями, в которых принимали участие ребята из групп инструкторов по месту жительства Спортивного центра «Физкультура и здоровье».

10 января, 12:02 Автор Екатерина Мешкова Снег футболу не помеха! 9 января на стадионе школы №519, расположенном возле дома 87 по улице Ленсовета, прошел турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Соревнования посвятили зимним каникулам. Организатором вступил Спортивный центра «Физкультура и здоровье».

30 октября 2017, 13:08 Автор Екатерина Мешкова Осенние каникулы – футбольная пора! Начало осенних школьных каникул ребята из групп Александры Везо, Светланы Смирновой и Татьяны Бердниковой - инструкторов по месту жительства Спортивного центра «Физкультура и здоровье» - отметили спортивным праздником. 28 октября на площадке школы №643 возле дома 63-2 по Варшавской улице был организован турнир по футболу.

24 октября 2017, 10:44 Автор Екатерина Мешкова ФУТБОЛ ПО-ВЗРОСЛОМУ 21 октября состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Дню авиадиспетчера. Соревнования проходили на стадионе Авиагородка, организатором которых выступил Спортивный центр «Физкультура и здоровье».

9 октября 2017, 16:43 Автор Екатерина Мешкова Воскресный футбол в Московском районе Минувшее воскресенье стало по-настоящему футбольным днем в Московском районе. 8 октября инструкторы по месту жительства Спортивного центра «Физкультура и здоровье» организовали и провели три турнира по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие дворовые команды детей и подростков.

9 октября 2017, 16:28 Автор Екатерина Мешкова Зрелищный футбол с мальчишеским задором и азартом Спортивный центр «Физкультура и здоровье» провел ряд футбольных встреч среди взрослого населения Московского района, посвященных Международному дню пожилых людей.

2 октября 2017, 13:44 Автор Tanya Semme Праздник дворового футбола на Московском проспекте 30 сентября на стадионе «Московский» на Московском пр., д. 102, к.2, лит. А, собрались почти 300 юных любителей популярнейшей командной игры. Здесь прошло крупнейшее спортивное мероприятие осени – традиционный турнир по мини-футболу среди дворовых команд на призы Спортивного центра «Физкультура и здоровье».