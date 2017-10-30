Все о дворовом футболе

Инструктор Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Глеб Мелентьев выступил в роли главного судьи турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Соревнования состоялись 18 февраля в спортивном зале, расположенном в доме 102-2 по Московскому проспекту.
В турнире приняли участие пять команд, в состав которых вошли игроки в возрасте шестнадцати лет и старше.
20 января состоялся турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Соревнования прошли в спортивном зале на проспекте Космонавтов, д. 42. Организовала и провела турнир инструктор Спортивного центра «Физкультура и здоровье» Ольга Ионова.
Минувшие выходные были весьма насыщенными футбольными соревнованиями, в которых принимали участие ребята из групп инструкторов по месту жительства Спортивного центра «Физкультура и здоровье».
9 января на стадионе школы №519, расположенном возле дома 87 по улице Ленсовета, прошел турнир по мини-футболу среди дворовых команд. Соревнования посвятили зимним каникулам. Организатором вступил Спортивный центра «Физкультура и здоровье».
Начало осенних школьных каникул ребята из групп Александры Везо, Светланы Смирновой и Татьяны Бердниковой - инструкторов по месту жительства Спортивного центра «Физкультура и здоровье» - отметили спортивным праздником. 28 октября на площадке школы №643 возле дома 63-2 по Варшавской улице был организован турнир по футболу.
21 октября состоялся товарищеский футбольный матч, посвященный Дню авиадиспетчера. Соревнования проходили на стадионе Авиагородка, организатором которых выступил Спортивный центр «Физкультура и здоровье».
Минувшее воскресенье стало по-настоящему футбольным днем в Московском районе. 8 октября инструкторы по месту жительства Спортивного центра «Физкультура и здоровье» организовали и провели три турнира по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие дворовые команды детей и подростков.
Спортивный центр «Физкультура и здоровье» провел ряд футбольных встреч среди взрослого населения Московского района, посвященных Международному дню пожилых людей.
30 сентября на стадионе «Московский» на Московском пр., д. 102, к.2, лит. А, собрались почти 300 юных любителей популярнейшей командной игры. Здесь прошло крупнейшее спортивное мероприятие осени – традиционный турнир по мини-футболу среди дворовых команд на призы Спортивного центра «Физкультура и здоровье».
17 сентября на стадионе «Московский» состоялся Осенний Кубок по футболу. Соревнования проходят третий год подряд и собирают лучших представителей дворового футбола.