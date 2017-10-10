Полезные прогнозы

10 октября 2017, 15:12 Автор ermiL41 Кристал Пэлас - Челси На первый взгляд, нужно быть психом, чтобы на Кристал ставить в матче с действующим чемпионом.

10 октября 2017, 15:09 Автор ermiL41 Венгрия - Фареры Не согласен я с букмекерами, ой не согласен.

10 октября 2017, 15:06 Автор ermiL41 Эстония – Сборная Боснии и Герцеговины Ну что риски пока лучше приостановлю и вернусь к любимым ординарам и сегодня таким выбрал игру в Эстонии где они будут принимать сборную Боснии и Герцеговины.

10 октября 2017, 15:04 Автор ermiL41 Латвия – Андорра Такое впечатление, что аналитики букмекерских контор, готовившие линию на этот матч, ничего не слышали про сборную Латвии с 2004 года.