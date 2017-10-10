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    Sports.ru
    baltika

    Полезные прогнозы
    Мнение болельщика
      Автор ermiL41

      Кристал Пэлас - Челси

      На первый взгляд, нужно быть психом, чтобы на Кристал ставить в матче с действующим чемпионом.
      +8
      1
      Автор ermiL41

      Венгрия - Фареры

      Не согласен я с букмекерами, ой не согласен.
      +5
      Автор ermiL41

      Эстония – Сборная Боснии и Герцеговины

      Ну что риски пока лучше приостановлю и вернусь к любимым ординарам и сегодня таким выбрал игру в Эстонии где они будут принимать сборную Боснии и Герцеговины.
      +7
      Автор ermiL41

      Латвия – Андорра

      Такое впечатление, что аналитики букмекерских контор, готовившие линию на этот матч, ничего не слышали про сборную Латвии с 2004 года.
      +5
      1
      Автор ermiL41

      Катар - Кюрасао

      Кюрасао достаточно молодая команда, которая только пытается быть конкурентно способной другим сборным.
      +7
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