Полезные прогнозы

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На первый взгляд, нужно быть психом, чтобы на Кристал ставить в матче с действующим чемпионом.
Не согласен я с букмекерами, ой не согласен.
Ну что риски пока лучше приостановлю и вернусь к любимым ординарам и сегодня таким выбрал игру в Эстонии где они будут принимать сборную Боснии и Герцеговины.
Такое впечатление, что аналитики букмекерских контор, готовившие линию на этот матч, ничего не слышали про сборную Латвии с 2004 года.
Кюрасао достаточно молодая команда, которая только пытается быть конкурентно способной другим сборным.