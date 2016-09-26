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    Трибуна Блог
    SNEAKERMANIA

    SNEAKERMANIA

    Первый кроссовоголовый блог на Трибуне

    Лента блога О блоге и авторах
    765432
    |Автор Владимир Борисенков

    Первые фотографии Nike Hyperdunk 2017. Провал или новое слово в баскетболе?

    Главная баскетбольная модель Nike в этом году получилась крайне противоречивая

    НБА, кроссовки
    Рейтинг +56
    14 комментариев
    |Автор Владимир Борисенков

    adidas – самый успешный спортивный бренд последних двух лет

    2016-ый стал очень удачным для немецкой компании

    adidas, кроссовки
    Рейтинг +70
    23 комментария
    |Автор Владимир Борисенков

    Самые дорогие кроссовки 2016 года

    Пары, за которые люди готовы были переплачивать

    кроссовки, Майкл Джордан
    Рейтинг +84
    42 комментария
    |Автор Владимир Борисенков

    Обзор кроссовок Дмитрия Медведева. Продолжение

    Оцениваем гардероб бывшего президента
    Рейтинг +221
    76 комментариев
    |Автор Владимир Борисенков

    Air Jordan IV. Вторая модель Тинкера

    Рассказ про одну из самых крутых моделей кроссовок Майкла Джордана
    Рейтинг +59
    8 комментариев
    |Автор Владимир Борисенков

    Air Jordan III. Новое начало

    Третьи именные кроссовки, которые просто перевернули игру

    бизнес, НБА, Чикаго, Майкл Джордан
    Рейтинг +68
    6 комментариев
    |Автор Владимир Борисенков

    Air Jordan II. Сиквел для Майка

    Вторая именная модель Майкла, которая полностью сменила вектор развития бренда

    бизнес, НБА, Чикаго, Майкл Джордан
    Рейтинг +142
    13 комментариев
    |Автор Владимир Борисенков

    Air Jordan I. С чего все начиналось?

    История о том, как один безусый юнец изменил спортивный бизнес

    игровая форма, НБА, Чикаго, Майкл Джордан
    Рейтинг +161
    22 комментария
    |Автор Владимир Борисенков

    Самая добрая история недели

    Юный ученик со своими одноклассниками исполнил мечту их любимого учителя

    кроссовки
    Рейтинг +44
    1 комментарий
    |Автор Владимир Борисенков

    Как я начал собирать кроссовки

    Крис Бош — о главном увлечении в его жизни (после баскетбола)

    Крис Бош, кроссовки
    Рейтинг +23
    7 комментариев
    765432
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    Свежие записи в блоге

    14 марта 18:32
    Первые фотографии Nike Hyperdunk 2017. Провал или новое слово в баскетболе?

    12 марта 14:00
    adidas – самый успешный спортивный бренд последних двух лет

    8 марта 12:14
    Самые дорогие кроссовки 2016 года

    6 марта 15:50
    Обзор кроссовок Дмитрия Медведева. Продолжение

    29 октября 2016 18:06
    Air Jordan IV. Вторая модель Тинкера

    15 октября 2016 14:40
    Air Jordan III. Новое начало

    8 октября 2016 21:02
    Air Jordan II. Сиквел для Майка

    1 октября 2016 16:13
    Air Jordan I. С чего все начиналось?

    27 сентября 2016 10:30
    Самая добрая история недели

    26 сентября 2016 00:14
    Как я начал собирать кроссовки

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