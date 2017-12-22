Время умного фитнеса

Для кого-то пост — это время духовного очищения и концентрации, для кого-то — отличный момент устроить организму разгрузку. О том, как лучше построить график питания для тренировок в «постный период», рассказывают специалисты сети X-Fit.
Танец — это красиво и вдохновляюще, а еще — очень полезно. Зима подходит к концу, а значит, времени на подготовку к теплому сезону все меньше. Танцы не только помогают поддерживать форму, но и поднимают самооценку. Избавиться от лишних килограммов и зарядиться весенним позитивом федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit предлагает с помощью одного из своих самых популярных направлений — танцевальной программы Dance Mix.
Совместные занятия фитнесом — это не только эффективный способ поддерживать форму, но и прекрасная возможность стать еще ближе. Парные тренировки помогают найти новые точки взаимодействия с партнером, лучше понимать друг друга, укрепить доверие в отношениях. Специально ко Дню всех влюбленных эксперты федеральной сети фитнес-клубов X-Fit составили список программ, которые подойдут для занятий вдвоем.
В конце 2017 года вновь поднялся вопрос разработки профессиональных стандартов для фитнес-тренеров. На сегодняшний день подготовка специалистов для индустрии не регулируется государством, забота о качестве услуг целиком ложится на руководство фитнес-клубов. Как удается решить эту проблему?
Подтянутая фигура и здоровый образ жизни всегда актуальны. Как поддерживать форму и не упустить новинки индустрии? Эксперты сети X-Fit рассказывают о главных фитнес-тенденциях года.
В федеральной сети X-Fit обновили формат одной из самых популярных тренировок Atletica. Разумный баланс силовой, кардио и функциональной нагрузок обеспечивает быстрый эффект и не перегружает организм.
Два новых клуба X-Fit откроются в Минске. Фитнес по знаменитой системе апробированных тренировочных методик Smart Fitness теперь будет доступен жителям и гостям белорусской столицы. Клубы будут расположены в жилом квартале «Олимпик Парк» и бизнес-центре «Футурис».
С 1 января в федеральной сети X-Fit стартует программа Detox, которая поможет привести тело в порядок и восстановить внутренний баланс в кратчайшие сроки.
Новое фитнес-пространство X-Fit площадью более тысячи квадратных метров откроется в 2018 году на пересечении Малой Дмитровки и Столешникова переулка.
В федеральной сети X-Fit появилась новая авторская программа AquaAtletica, которая объединяет особенности функциональной и интервальной тренировок с преимуществами аквафитнеса и принципами системы апробированных тренировочных методик X-Fit Smart Fitness.