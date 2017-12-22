Время умного фитнеса

26 февраля, 11:47 Автор x-fit На языке танца: готовимся к лету в режиме Dance Mix от X-Fit Танец — это красиво и вдохновляюще, а еще — очень полезно. Зима подходит к концу, а значит, времени на подготовку к теплому сезону все меньше. Танцы не только помогают поддерживать форму, но и поднимают самооценку. Избавиться от лишних килограммов и зарядиться весенним позитивом федеральная сеть фитнес-клубов X-Fit предлагает с помощью одного из своих самых популярных направлений — танцевальной программы Dance Mix.

26 февраля, 11:40 Автор x-fit Фитнес-романтика: тренировка для двоих, или как отметить День святого Валентина Совместные занятия фитнесом — это не только эффективный способ поддерживать форму, но и прекрасная возможность стать еще ближе. Парные тренировки помогают найти новые точки взаимодействия с партнером, лучше понимать друг друга, укрепить доверие в отношениях. Специально ко Дню всех влюбленных эксперты федеральной сети фитнес-клубов X-Fit составили список программ, которые подойдут для занятий вдвоем.

31 января, 17:51 Автор x-fit Профессия «Специалист по фитнесу»: можно ли доверять тренерам В конце 2017 года вновь поднялся вопрос разработки профессиональных стандартов для фитнес-тренеров. На сегодняшний день подготовка специалистов для индустрии не регулируется государством, забота о качестве услуг целиком ложится на руководство фитнес-клубов. Как удается решить эту проблему?

26 января, 18:23 Автор x-fit Фитнес-перезагрузка: эксперты X-Fit о трендах фитнеса в 2018 году Подтянутая фигура и здоровый образ жизни всегда актуальны. Как поддерживать форму и не упустить новинки индустрии? Эксперты сети X-Fit рассказывают о главных фитнес-тенденциях года.

26 января, 18:22 Автор x-fit Энергия баланса: X-Fit обновил комплексную программу Atletica В федеральной сети X-Fit обновили формат одной из самых популярных тренировок Atletica. Разумный баланс силовой, кардио и функциональной нагрузок обеспечивает быстрый эффект и не перегружает организм.

15 января, 17:04 Автор x-fit Сеть фитнес-клубов X-Fit выходит на белорусский рынок Два новых клуба X-Fit откроются в Минске. Фитнес по знаменитой системе апробированных тренировочных методик Smart Fitness теперь будет доступен жителям и гостям белорусской столицы. Клубы будут расположены в жилом квартале «Олимпик Парк» и бизнес-центре «Футурис».

22 декабря 2017, 11:03 Автор x-fit Новогодний Detox: X-Fit предлагает специальную программу очищения и восстановления С 1 января в федеральной сети X-Fit стартует программа Detox, которая поможет привести тело в порядок и восстановить внутренний баланс в кратчайшие сроки.

22 декабря 2017, 11:00 Автор x-fit X-Fit Столешников: фитнес-мансарда в центре Москвы Новое фитнес-пространство X-Fit площадью более тысячи квадратных метров откроется в 2018 году на пересечении Малой Дмитровки и Столешникова переулка.