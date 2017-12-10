12 февраля, 02:08 Автор Sizzam Он Вам не Федук!!! Он обманул нас. Он обманул себя. Как Федор Смолов надурачил каждого из нас своей противоречивостью? Расскажу в видеоролике!

22 января, 17:56 Автор Sizzam WENGER OUT!!! ЭТО СВЕРШИТСЯ!!! ВЕНГЕР УХОДИТ ИЗ АРСЕНАЛА?! Радуйтесь, болельщики Арсенала! Ликуйте, любители футбола! Арсен Венгер наконец-то летом покинет лондонский Арсенал. Его заменит итальянец Карло Анчелотти. Почему это очень круто? И почему уход Венгера давно напрашивался и готовился?

10 декабря 2017, 22:32 Автор Sizzam Манчестерское дерби ставит точку в гонке за чемпионством! Из князей в мрази. Из мразей в князи. Почему Манчестер Сити уже чемпион Англии? Противоречивость Гвардиолы и главная необходимость для побед в футболе.

10 декабря 2017, 20:18 Автор Sizzam Главное дерби страны! Почему выиграл «Спартак»? В чем главная проблема ЦСКА? Рассуждаем!