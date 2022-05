Ибрагимович выпустил NFT-коллекцию. 11 художников создали произведения искусства, демонстрирующие разные грани Златана

Рассказываем про проект The Laws of Adrenaline и ценах.

Златан Ибрагимович запустил NFT-коллекцию – The Laws of Adrenaline. Художников создали произведения искусства, демонстрирующие разные грани Златана: каждый объект вдохновлен цитатами из автобиографической книги Златана «Адреналин», которую он выпустил в 2021 году.

«Адреналин – ключевое слово моей жизни. Во всем, что я делаю, мне нужен вызов, я должен выкладываться по максимуму. Так было и будет. Я нуждаюсь в адреналине».

Первую часть коллекции показали 24 марта.

Тогда на платформе MakersPlace вышли работы известных в сфере крипто-арт художников Hexeract, GionnyScandal, Paolo Manazza и Ivan Tresoldi.

Gi onnyS candal – Dear Haters: продано за $62,072

Mr.Arm – The Strenght and the bravery: продано за $500

Hexeract – Adrenalina

Ivan Tresoldi – In.storia: продано по $150

Всего в коллекции 3 части – вторая вышла 12 мая на MakersPlace.

Во второй части коллекции представлены три оригинальные работы Giovanni Motta, Davide Petraroli и итальянского рэпера, бывшего стрит-арт художника – «Eskalator». Вместе объекты подчеркивают силу, решительность и артистизм Златана.

A «Untold Story: Go Ramingo»: стартовая стоимость $10,000

In The Ballon: стоимость $500

Project Zeus-Zlatan: на данный момент продано 10 раз по $150

«Мы действительно рады возможности предоставлять высококачественные произведения искусства как любителям искусства , так и любителям спорта, предлагая доступность при покупке NFT у их любимых создателей», – сказал про коллекцию NFT от Златана генеральный директор MakersPlace Крейг Палмер.

Для каждого коллекционера, купившего хотя бы по одному объекту из всех трех частей, предусмотрены подарки.

