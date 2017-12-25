Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Небо в сердце каждой совы
    Новости совиного футбола и не только
      Автор Андрей Балахнин

      Отступать некуда

      «Ужасающе слабое выступление Шефффилд Уэнсдей в матче с Бристоль Сити практически не позволяет обнаружить лучшего игрока встречи в составе Сов».
      +2
      Автор Андрей Балахнин

      17

      Главные итоги новой жизни Сов - по-прежнему 17-е место в Чемпионшипе.
      +3
      Автор Андрей Балахнин

      Безнадёга

      Когда показалось, что мы, наконец то, достигли дна, снизу постучали.
      +4
      Автор Андрей Балахнин

      День сурка

      Совы не смогли выиграть в домашнем матче, продлив серию поражений до трех матчей, а безвыигрышную серию - до 7.
      +3
      2
      Автор Андрей Балахнин

      Déjà vu

      Поражение от Волков полностью соответствует тенденциям этого юбилейного сезона, на определенном этапе которого что-то явно пошло не так.
      +7
      2
      Автор Андрей Балахнин

      Снова двойка

      Очередное поражение «Сов» в этом сезоне можно описать в двух предложениях. На 4 минуте судья удалил Гленна Ловенса за то, что он снес в своей штрафной Матея Выдру и назначил пенальти. На пятой минуте Выдра реализовал пенальти. Да, потом «Уэнсдей» героически оборонялись - что всё-равно не принесло им ничего хорошего, а на 86 минуте вышедший на замену Брэдли Джонсон забил второй гол. Это детали, ведь игра была предопределена уже на пятой минуте, «Уэнсдей» снова оказались обреченными на проигрыш, и это - очень типично для юбилейного сезона. Пока «Клинки&r...
      +2
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться