Небо в сердце каждой совы

Очередное поражение «Сов» в этом сезоне можно описать в двух предложениях. На 4 минуте судья удалил Гленна Ловенса за то, что он снес в своей штрафной Матея Выдру и назначил пенальти. На пятой минуте Выдра реализовал пенальти. Да, потом «Уэнсдей» героически оборонялись - что всё-равно не принесло им ничего хорошего, а на 86 минуте вышедший на замену Брэдли Джонсон забил второй гол. Это детали, ведь игра была предопределена уже на пятой минуте, «Уэнсдей» снова оказались обреченными на проигрыш, и это - очень типично для юбилейного сезона. Пока «Клинки&r...