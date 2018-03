Уэсли Джонсон оказался на паркете после финта Джеймса Хардена

Защитник «Рокетс» Джеймс Харден с помощью кроссовера уложил на паркет Уэсли Джонсона из «Клипперс», а затем отправил мяч в кольцо.

На персональной странице Джонсона в Википедии после этого произошли изменения. Форвард представлен как «Wesley no ankles Johnson».

В победном матче с калифорнийцами Харден набрал 25 очков и 7 передач.

Had to do it....



James Harden ending Wesley Johnson’s career is even better with Titanic music!!!



🏀🚢🎶 pic.twitter.com/827p9pUr9p