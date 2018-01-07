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    Sports.ru
    baltika

    Сценарий букмекера
    Всё что касается ставок на спорт. Развитие в сфере беттинга.
      Автор Сценарий

      Канал в Телеграмм

      Всех прветствую. На своём основном канале Я публику мысли. Кстати, о матчах сегодня, то Я подроно разобрал матч Арсенал где дал победную ставку на Арсенал. Заходим - https://t.me/scenariobook
      +3
      Автор Сценарий

      Почему баня то упала?

      О матче в Чемпионшипе, в котором букмекер выдаёт не совсем то, что Мы видим.
      0
      Автор Сценарий

      Опять пытаются надуть

      Что же нас ждёт в центральном матче Испании Ла Лига Барселона - Атлетико Мадрид? Я догадываюсь но не утверждаю.Первое что мне бросается в глаза это маленький коэффициент на Барселону. Второе, что все в один голос говорят, что Атлетико нынешнй способен вынести Барселону с такой то защитой. Давайте посмотрим как Атлетико играет крайние матчи, она их выигрывает с бошьшим преимуществом, что приаёт уверенности попанам ставить на +1 на Атлетико. Ведь Атлетико выигрывает крайние игры, да и коэффициент на Барселону какой-то «неадекватно» маленький, точно буду ставить на Ф2 (+1) за такой ко...
      +4
      1
      Автор Сценарий

      Пати не будет!

      Англия. Кубок 1/2 Финала.Манчестер Сити - Бристоль Ф2 (+3) за 1.70 Да, согласен Ман Сити легенда футбола и Гвардиола легендарный тренер, Ман Сити на сегодняший день выигрывает всех! Я не говорю, что они проиграют, НЕТ ни в коем случае, ведь 1-0 это тоже победа, верно? Зачем напрягаться, когда ты и так чисто на классе игроков можешь выиграть команду с дивизиона ниже, да ещё у тебя и матч с Ливерпулем на носу?! Я считаю так, большинство игроков БК будут ставить на фору МС -2 и 2.5 и она не зайдёт. Возможный счёт 2-0, может быть Я и проиграю, может моя «параноя» меня окончательно свел...
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