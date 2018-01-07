Сценарий букмекера

8 марта, 22:55 Автор Сценарий Канал в Телеграмм Всех прветствую. На своём основном канале Я публику мысли. Кстати, о матчах сегодня, то Я подроно разобрал матч Арсенал где дал победную ставку на Арсенал. Заходим - https://t.me/scenariobook

6 марта, 20:57 Автор Сценарий Почему баня то упала? О матче в Чемпионшипе, в котором букмекер выдаёт не совсем то, что Мы видим.

4 марта, 18:08 Автор Сценарий Опять пытаются надуть Что же нас ждёт в центральном матче Испании Ла Лига Барселона - Атлетико Мадрид? Я догадываюсь но не утверждаю.Первое что мне бросается в глаза это маленький коэффициент на Барселону. Второе, что все в один голос говорят, что Атлетико нынешнй способен вынести Барселону с такой то защитой. Давайте посмотрим как Атлетико играет крайние матчи, она их выигрывает с бошьшим преимуществом, что приаёт уверенности попанам ставить на +1 на Атлетико. Ведь Атлетико выигрывает крайние игры, да и коэффициент на Барселону какой-то «неадекватно» маленький, точно буду ставить на Ф2 (+1) за такой ко...

13 января, 19:50 Автор Сценарий Снова пытаются надуть Вообще, сегодня день раздачи денег букмекером. Наверное так.

9 января, 19:34 Автор Сценарий Пати не будет! Англия. Кубок 1/2 Финала.Манчестер Сити - Бристоль Ф2 (+3) за 1.70 Да, согласен Ман Сити легенда футбола и Гвардиола легендарный тренер, Ман Сити на сегодняший день выигрывает всех! Я не говорю, что они проиграют, НЕТ ни в коем случае, ведь 1-0 это тоже победа, верно? Зачем напрягаться, когда ты и так чисто на классе игроков можешь выиграть команду с дивизиона ниже, да ещё у тебя и матч с Ливерпулем на носу?! Я считаю так, большинство игроков БК будут ставить на фору МС -2 и 2.5 и она не зайдёт. Возможный счёт 2-0, может быть Я и проиграю, может моя «параноя» меня окончательно свел...