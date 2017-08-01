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    Sports.ru
    baltika

    все о нашем футболе
    новости лучшего клуба рф
      Автор Savasan

      Зачем НЕ нужен МАТЧ ТВ

      Мы, потребители, народ избирательный и более не сидим у зомбо ящика чтобы смотреть футбол, хоккей. У нас есть смартфон, интернет, поисковик и бесплатная трансляция любого матча. Людям нужен просто качественный сигнал для просмотра матчей на любимой сайте, обсудить его, что-то выложить.
      -1
      Автор Savasan

      отличный тур

      http://smotrisport.tv/video/peredachi/football/163530-itogi-dnya-efir-ot-30072017.html
      0
      Автор Savasan

      Локо Анжи

      Локо обыграл Анжи
      -1
      Автор Savasan

      Спартак обыграл Краснодар

      Я не думаю, что дело в выезде. Скорее, «Спартак» тогда сыграл не очень дисциплинированно. Расклад перед игрой с «Краснодаром» был таков, что очки терять нельзя ни в коем случае, поэтому команда Карреры настроилась соответствующим образом. Вот и все.
      -2
      Автор Savasan

      Спартак обыграл Краснодар

      «Спартак» обыграл «Краснодар». Справедливо или по игре? И справедливо, и по игре. Шалимов ведь сказал, что «Спартак» мог выиграть 4:0, если бы реализовал свои моменты. Хотя первый тайм был абсолютно равный. «Краснодар» мог забить, моментов было достаточно, но «Спартак» был лучше в реализации моментов. Что касается второго тайма, красно-белые почти ничего не позволили сопернику, контролируя центр поля и матч. Считаю, что Фернандо забил лучший гол тура. Очень красиво исполнил штрафной, да и в целом провел отличный матч.
      0
      Автор Savasan

      наш футбол

      наш футбол
      0
      Автор Savasan

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