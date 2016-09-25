F1everyday

25 сентября 2016, 11:36 Автор Александр Коромыслов 25 сентября в истории формулы-1 На этой неделе мы много говорили о Португалии и Сингапуре. Воскресенье - не исключение. Сегодня 22 года со дня Гран-при Португалии 1994. Из-за дисквалификации лидер чемпионата Михаэль Шумахер не смог принять участие в гонке. Это дало шанс преследователям подобраться к немцу в чемпионате. Воспользовался этим Дэймон Хилл. По ходу гонки лидерство захватывали и Бергер, и Култхард, и Алези, и Барикелло, но Вильямс были слишком хороши на этой трассе. Конкурецию Хиллу составил только партнер по команде, проигравший на финише меньше секунды. Таким образом этот подиум стал первым для Дэвида Култхарда в...