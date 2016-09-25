F1everyday

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    Каждый день из истории королевских автогонок
      Автор Александр Коромыслов

      25 сентября в истории формулы-1

      На этой неделе мы много говорили о Португалии и Сингапуре. Воскресенье - не исключение. Сегодня 22 года со дня Гран-при Португалии 1994. Из-за дисквалификации лидер чемпионата Михаэль Шумахер не смог принять участие в гонке. Это дало шанс преследователям подобраться к немцу в чемпионате. Воспользовался этим Дэймон Хилл. По ходу гонки лидерство захватывали и Бергер, и Култхард, и Алези, и Барикелло, но Вильямс были слишком хороши на этой трассе. Конкурецию Хиллу составил только партнер по команде, проигравший на финише меньше секунды. Таким образом этот подиум стал первым для Дэвида Култхарда в...
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      Автор Александр Коромыслов

      24 сентября в истории формулы-1

      Настало время обсудить Гран-при Португали 1989, которое как вы уже догадались прошло 24 сентября 1989 года. Поул выиграл Сенна, который на тот момент имел все шансы побороться за второй подряд для него титул. Однако, после неудачного старта бразилец откатился на третье место. Далее в гонке происходили достаточно удивительные вещи. Найджел Мэнселл за нарушение правил движения на пит-лейне (задний ход) был дисквалифицирован...Но гонщик, не взирая на черный флаг, продолжал гонку как ни в чем не бывало. Дальше - интереснее. В борьбе за второе место с Сенной, Найджел пытался пройти Айртона, но все ...
      +4
      Автор Александр Коромыслов

      23 сентября в истории формулы-1

      Сегодня исполняется 26 лет со дня гонки в рамках Гран-при Португалии 1990. Знаменательна она тем, что для Найджела Мэнсэлла эта победа стала единственной в этом неудачном для него сезоне. Большую часть гонки лидировал Айртон Сенна, однако за 11 кругов до финиша Найджел смог обойти бразильца, который не смог возвратить себе лидерство в гонке. Несмотря на это своим вторым местом Сенна практически гарантировал себе победу в чемпионате в этом году. Его главный конкурент, партнер по команде Мэнсэлла, Ален Прост финишровал лиш третьим, и за три гонки до финиша лишился практически всех шансов на титу...
      +2
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      Автор Александр Коромыслов

      22 сентября в истории формулы-1

      22 сентября - достаточно богатый день для королевы автоспорта. В этот день прошли 2 гонки в Канаде, 2 в Португалии и одна в Сингапуре. Бегло вспомним Гран-при Канады 1968. Из 20 стартовавших до финиша добрались лишь шестеро. Большую часть гонки лидировал Крис Эймон, однако на 72 круге он был вынужден сойти с дистанции из-за трансмиссии. Этим воспользовались пилоты МакЛарена Денни Хьюм и сам Брюс МакЛарен. Несмотря на осечки ближайших конкурентов данная победа не смогла помочь в борьбе за кубок конструкторов. Еще один дубль в этот день завоевала команда Вильямс, правда позже на 18 лет на Гран-п...
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      Автор Александр Коромыслов

      21 сентября в истории формулы-1

      Ровно 19 лет назад на Гран-при Австрии 1997 Жак Вильнев приблизился к своему единственному титулу чемпиона мира. Гонка вышла зрелищной. Кроме «осечки» Шумахера, который занял лишь шестое место, многим запомнилась эффектная авария Алези и Ирвайна, произошедшая на 37 круге. После контакта между машинами Рено Алези в прямом смысле перелетела Феррари Ирвайна. К счастью никто из пилотов не пострадал. Однако, также стоит упомянуть сход Ярно Трулли из-за возгорания двигателя, а ведь итальянец мог побороться за подиум в этой гонке. А всего два года назад на Гран-при Сингапура 2014 Льюис Хэ...
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      Автор Александр Коромыслов

      20 сентября в истории формулы-1

      Сегодня Хуан Пабло Монтойя празднует день рождения. 41 год исполнился бывшему колумбийскому гонщику Формулы. Несмотря на то, что Хуан не смог побороться за титул чемпиона мира, он запомнился многим любителям гонок. Сейчас Монтойя небезуспешно выступает в Indycar А ровно год назад на Гран-при Сингапура 2015 Себастьян Феттель одержал свою третью победу в сезоне, которая однако ни коим образом не изменила положение дел в личном зачете и кубке конструкторов. Сюрпризом стало то, что на подиуме не было ни одного из гонщиков Мерседес. Ферарри может занести себе эту гонку в актив, потому что на подиум...
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