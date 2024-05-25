Что привело к золоту «Зенита»? Клаудиньо и Оласа из «Краснодара» сделали чемпионами

Тактика борьбы за титул.

«Зенит» стал чемпионом благодаря собственному камбэку и победе «Краснодара» над «Динамо». Разберемся, что привело к этому на поле.

Оласа – главный герой «Краснодара»

Марцел Личка выбрал прагматичный план: выпустил Николаса Маричаля правым защитником, Даниила Фомина в центр поля, из-за чего Хорхе Карраскаль ушел на фланг, а Бителло выпал из старта в пользу более дисциплинированного в обороне Муми Нгамале.

Решение Лички логично: так сдержали «Зенит» (1:0) и лишили контратак «Крыльев» (4:1). Удивительно, но после 23-го тура «Динамо» прибавило в обороне: оборонялись на уровне вылетающих, а перед заключительным туром ворвались в топ-3 по оборонительным xG.

Против «Краснодара» пассивный план работал так себе : хозяева взламывали «Динамо» слева, ловили между линиями (хорош Джон Кордоба) и задействовали ширину (помогали Сперцян и Оласа).

Эти проблемы множились на контратаки «Краснодара»: команда Лички предотвращала быстрые выпады в последний момент. Так опасно пробил Никита Кривцов (сработал прессинг + дриблинг Эдуарда Сперцяна), Роберто Фернандес блокировал удар Сперцяна, Кордоба забил из мини-офсайда.

Ключевая проблема – левый фланг, откуда «Краснодар» и забил . В первом тайме Оласа неоднократно выходил на кроссы из-за узкой обороны «Динамо». После перерыва «Краснодар» реализовал этот момент.

За три минуты «Динамо» получило три идентичных атаки:

● Маричаль после перевода налево остался против Виктора Са и Оласы: ширина снова за «Краснодаром», потому что все сместились вправо (там даже Карраскаль). В итоге Са заработал угловой навесом, проигнорировав забегание Оласы;

Техническая запись – «Яндекс Плюс Х VSporte»

● другой механизм: «Краснодар» поймал «Динамо» контратакой после неудачного выноса Игоря Лещука, из-за чего Са остался один в один с Маричалем – снова угловой;

● гол – копия первого примера, но после качественного перевода Сперцян разыграл стенку с Оласой. Эффективно благодаря пассивной обороне Карраскаля (не побежал за Оласой) и дриблингу Лукаса (пробросил мимо Луиса Чавеса).

Еще Оласа спас «Краснодар» на 70-й минуте: вытащил прострел/удар Бителло и помешал Нгамале забить в пустые.

При этом у «Динамо» были возможности для титула: Матвей Сафонов потащил удар Карраскаля после ошибки Олакунле Олусегуна, Нгамале не укротил отскок после передачи Бителло, плюс две штанги Чавеса и Роберто Фернандеса.

Клаудиньо – лучший в «Зените». Но ему помогли замены Семака

«Зенит» подошел к главному матчу без Дугласа Сантоса, поэтому левым латералем вышел Густаво Мантуан.

Первый тайм – аккуратный. «Зенит» ставил на забросы и рывки защитникам за спину.

Главный креативщик – Клаудиньо. Бразилец находил свободные зоны слева и справа, после искал Матео Кассьерру и Мантуана . Так он создал три подхода, но «Зенит» не довел их до реальной опасности: два навеса Густаво на дальнюю штангу получились безадресными, а удар у Клаудиньо не получился.

Еще опасность провоцировали Иван Сергеев и Кассьерра. Организовали два момента в разных режимах: Сергеев пробил в Сергея Песьякова после скидки Матео, в конце тайма Андрей Лангович вынес мяч из чужих ворот после передачи Кассьерры.

Клаудиньо делал разницу и во втором тайме. Пенальти «Зенита» – комбинационный шедевр бразильце в. Вендел зацепился после выноса Педро, после чего хозяева нашли Клаудиньо справа. Он открылся под Эраковича, переложил мяч под левую ногу и тонко забросил вбегающему Венделу – восьмерка «Зенита» прострелила, после чего Педро заработал пенальти.

Через 15 минут Клаудиньо в касание вывел Кассьерру на Песьякова, но Сергей потащил.

Клаудиньо не касался мяча в чемпионской атаке, но и здесь был хорош: не сбил темп и позволил Кассьерре найти Артура.

На результат повлияли и замены Семака. Педро вышел в перерыве: вынес мяч перед первым голом, заработал пенальти и отдал предголевую, у Артура чемпионский гол.

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Итого.

1) Слабый матч «Динамо»: оборонительный план работал хуже, чем с «Зенитом» и «Крыльями», «Краснодар» контратаковал и рвал фланг Маричаля. Игру взбодрил Бителло – и это было близко к чемпионской ничьей.

2) «Краснодар» чуть не выиграл РПЛ, набирая 1,52 очка за игру с 12-го тура . И удерживал результат методами Владимира Ивича: откатился, терпел и даже выпустил Кевина Ленини.

2) Мы все еще в парадигме: «В РПЛ играют 16 команд, а побеждает «Зенит» . Команда Семака заслуженно обыграла «Ростов»: создала больше моментов, хотя чемпионский гол и получился комичным.

«Зенит» – чемпион, но спотыкался весь сезон – почему?

Семак на коленях, Кержаков на коленях – «Зенит» счастлив. Вдруг вы думали, что их уже не впечатлить

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив, Алексей Даничев