122 комментария

Исследование Ярослава Сусова.

Этот текст появился из-за постоянных сравнений Саудовской Аравии с Китаем. Китайцы тоже разгоняли футбольную инфляцию и закупали звезд, чтобы прокачать местный футбол. Но все провалилось, и теперь в комментариях постоянно вспыхивает вопрос: а не рухнет ли футбол Саудовской Аравии так же резко, как китайский?

На самом деле, у Саудовской Аравии и Китая разные причины взлета. В СА – централизованная государственная программа для повышения интереса к здоровому образу жизни и для развития туризма (плюс управление всеми топ-клубами из одного фонда), в Китае – борьба за внимание лидера нации из-за его любви к футболу.

О причинах взлета Саудовской Аравии читайте у Дениса Пузырева. А в этом тексте мы разберемся с закатом недостроенной китайской футбольной империи..

*** «АПЛ стоит беспокоиться. Кажется, у Китая достаточно финансовой мощи, чтобы перекупить все европейские лиги», – сказал главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер 4 февраля 2016 года.

В январе 2016-го в Китай переехали Джексон Мартинес за 42 млн евро, Рамирес за 28 млн, Жервиньо за 18 и Фредди Гуарин за 13. Ранее туда уехали Паулиньо, Робиньо, Демба Ба, Асамоа Гьян.

Казалось, Венгер был прав. На следующий день после его интервью «Цзянсу Сунин» выложил 50 миллионов евро за Алекса Тейшейру из «Шахтера».

Той зимой клубы из чемпионата Китая потратили на игроков на 347 миллионов евро больше, чем АПЛ и Серия А вместе взятые (2-е и 3-е места по закупкам). Даже во второй китайской лиге (!) тратили на трансферы больше, чем в Бундеслиге – 52 и 50 млн евро соответственно.

«Мы все понимаем, что это следствие экономической мощи Китая, – продолжал Венгер. – Ранее подобное происходило в Японии, но потом рост цен замедлился. Если у Китая есть сильное политическое желание поднять уровень лиги, то нам стоит переживать».

Но чемпионат Китая недолго продержался в статусе лиги суперзвезд.

Сюда приезжали Тевес, Халк, Витцель и Маскерано, но, в отличие от Саудовской Аравии, никогда не было даже разговоров о Месси, Роналду и любом другом обладателе «Золотого мяча». В Китай так и не приехали Бэйл, Давид Луиз, Рибери и Фалькао.

Своих суперталантов не выросло. Сборная Китая так и не вышла на чемпионат мира, а лига не удержалась на высоком уровне даже по меркам Азии.

Через пару лет политика партии изменилась, лимит ужесточили, клубы обанкротились, легионеры уехали.

Из звезд в Китае остались только Оскар с Феллайни, общая стоимость игроков по Transfermarkt ниже, чем у чемпионатов Саудовской Аравии, ОАЭ, Японии, Южной Кореи и на уровне Катара (только в китайской лиге 16 команд, а в катарской – 12). О мировой футбольной гегемонии уже не может быть речи.

Что случилось? Разберем взлет и коллапс китайской Суперлиги.

Китай бойкотировал Олимпиады и проводил Игры-2008 ради политики. Спорт – мягкая сила для защиты суверенитета и легитимизации власти

Китай исторически одна из главных экономик мира благодаря огромному населению – в конце XX века страна вообще стала мировой фабрикой. Но государству всегда не хватало признания и «мягкой силы»: Китай добивался успеха через принуждение, а не по любви и симпатии.

В самом Китае чаще говорят не «мягкая сила», а «гармоничный мир». Этот термин использовал бывший председатель КНР Ху Цзиньтао, говоря о международных отношениях, основанных на культурных связях. Спорт включали в эти связи и рассматривали как политический инструмент.

«Десятилетиями интерес Китая к спорту был связан не с радостью и удовольствием от занятий и соревнований, а с политикой, – говорил The Washington Post Сю Гоци, историк Университета Гонконга. – В нем видели путь к геополитической стабильности и демонстрацию силы».

Из-за политики китайские спортсмены почти 30 лет не участвовали в Олимпийских играх. После коммунистической революции Китайскую Народную Республику приняли в МОК и ФИФА. Китайцы даже выступили на Играх-1952 в Хельсинки, но потом МОК признал членство второго Китая – Китайской республики (по сути, Тайваня). Тогда КНР приостановила членство в МОК и ФИФА, бойкот Олимпиад продлился до Лейк-Плэсида-1980.

Перед возвращением в большой спорт в Китае разработали олимпийскую стратегию «Дзюго Тижи» (поддержка элитного спорта всей страной). Она подчеркивала важность побед на Олимпийских играх для суверенитета страны и роста авторитета в мире.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы другие страны поняли и поддержали китайскую мечту, – говорил председатель КНР Си Цзиньпин в 2012 году. – Она заключается в мире, развитии, сотрудничестве и взаимовыгодных результатах.

Мы должны твердо отстаивать территориальный суверенитет Китая. Мы должны завести больше друзей, соблюдая принцип неприсоединения, и построить глобальную сеть партнерства. Мы должны увеличить мягкую силу и лучше донести послание Китая миру».

Все получалось гладко. Вложения в строительство спортивной инфраструктуры позволили провести триумфальную Олимпиаду в Пекине в 2008-м. Китай занял первое место в медальном зачете (хотя нескольких штангисток потом лишили медалей за допинг).

Рана Миттер, британский историк-китаист из Оксфорда, говорил: «Олимпийские игры дали Китаю одобрение, они дали понять, что Китай – важный, интегрированный член мирового сообщества. А Китай хотел именно этого».

Но у Си Цзиньпина засела одна заноза. В самом популярном виде спорта в мире у Китая ничего не получилось. За всю историю – только один выход на чемпионат мира (в 2002-м).

Китай резко начал вливать деньги в спорт. Крупные компании соревновались за внимание Си – он футбольный фанат

Си Цзиньпину было вдвойне обидно. Он футбольный фанат. И говорил, что мечтает всего о трех вещах:

• Чтобы Китай вышел на чемпионат мира по футболу

• Чтобы Китай принял чемпионат мира

• Чтобы Китай выиграл чемпионат мира

Еще вице-президенту Си дарили футбольный мяч с автографами женской сборной Китая, футболку «Байера», мяч ЧМ-2006 и футболку «Лос-Анджелес Гэлакси»с автографом Дэвида Бекхэма.

Уже председатель Си получал все больше футбольных подарков (например, футболки «Манчестер Сити», «Вольфсбурга», сборных Англии и Аргентины) и сразу начал чистку в федерации: два бывших руководителя за коррупцию были приговорены к 10,5 года тюрьмы и штрафу 200 000 юаней (около 27 тысяч долларов).

«Пекинская Олимпиада была большим успехом. Китайская экономика стала второй в мире, страна отправляла ракеты в космос, но с трудом билась с Гонконгом в квалификации чемпионата мира, – говорил The Athletic Том Байер, главный технический советник футбольной программы Китая. – Нужно было инвестировать в футбол и пытаться построить футбольную культуру. Но это занимает десятилетия».

Китай пытался работать над развитием спорта планомерно. Си Цзиньпин лично курировал разработку спортивной стратегии Китая. Ее выпустили в 2014-м под названием «Некоторые рекомендации по увеличению спортивного потребления».

Главные цели – увеличить оборот спортивной индустрии до 5 триллионов юаней к 2025 году (со 145 до 690 миллиардов долларов), упростить управление спортом и создать спортивную культуру.

Для достижения этих целей требовалось увеличение инвестиций. Правда, правительство сразу уточнило: инвестиций не государственных, а частных. Китайское правительство, может, и не заставляло, но мягкой силой рекомендовало крупным компаниям вкладываться в спорт.

И крупный китайский бизнес начал соревноваться, кто больше поможет спорту. Вот некоторые примеры:

• Alibaba (владелец платформ электронной коммерции AliExpress и Taobao) создала спортивное подразделение и купила 50% акций гегемона «Гуанчжоу». За этот клуб играли Робиньо, Паулиньо и Джексон Мартинес.

• Greenland (крупнейший девелопер Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира) купил «Шанхай Шеньхуа». Он покупал Демба Ба, Гуарина, Тевеса и Эль-Шаарави.

• Suning (крупнейший розничный магазин бытовой техники) купил «Цзянсу Сунин». Тут играли Алекс Тейшейра, Рамирес и Жо.

• Evergrande (второй застройщик Китая) купил половину акций «Гуанчжоу».

• China Fortune Land Development (еще один застройщик, состояние владельца – 4 миллиарда долларов) купил «Хэбэй». Эта команда покупала Жервиньо, Лавесси, Маскерано и Эрнанеса.

• Sinobo (еще один крупный застройщик) купил «Бэйцзин Гоань». Там играли Бурак Йылмаз, Ренато Аугусто, Бакамбу и Фернандо

• SIPG (Шанхайский международный порт) забрал клуб «Шанхай Порт». Сюда купили Халка, Оскара, Арнаутовича, Асамоа Гьяна и Одила Ахмедова.

Новые владельцы начали гонку вооружений и заваливали игроков деньгами.

Чаще всего вытаскивали бразильцев – из родного чемпионата, РПЛ, а потом и АПЛ. Почему именно бразильцев?

«Думаю, что бразильцы могут помочь китайскому футболу гораздо больше, чем остальные нации. В моей команде их трое, – говорил Айджан Сан, владелец середняка второй китайской лиги-2016 «Синьцзян Тяньшань Леопард» из столицы Синьцзян-Уйгурского района Китая. – Население Бразилии – 200 миллионов, 100 из них играют в футбол, а 100 – футбольные менеджеры. В Бразилии все любят футбол».

Никто из бразильцев и не отрицал, что приехал за деньгами. Ведь золотой контракт из Китая – один из немногих шансов заработать.

«Как будто открылась золотая жила, – говорил The Guardian бывший вице-президент «Коринтианс» Луис Паулу Розенберг и сравнил футбол с лифтом. – В Бразилии ты можешь подняться с первого на пятый этаж. А потом приходит китаец и поднимает тебя на 40-й!»

Китай не только вливал деньги в бразильцев, но и вводил урок футбола в школах и планировал выиграть чемпионат мира к 2050 году

Для роста футбола в Китае не только втридорога перекупали средних бразильцев.

В 2015-м Си Цзиньпин ездил в Великобританию. Он общался с премьер-министром Дэвидом Кэмероном и ездил на базу «Манчестер Сити». Си так вдохновился, что академию «Сити» выбрали как пример для развития молодежного футбола в Китае, а фонд China Media Capital купил 13 процентов «Манчестер Сити» за 265 миллионов фунтов.

В том же 2015-м правительство выпустило план реформ китайского футбола. Главное – государство прекратило финансирование федерации, ввело урок футбола в школах и начало вкладываться в детско-юношеский футбол.

• До 2020 года должны были построить 20 тысяч футбольных школ и 70 тысяч полей, на которых регулярно занимались бы 30-50 миллионов учеников.

• До 2030-го – 50 тысяч школ, мужская сборная Китая – одна из лучших в Азии, женская сборная – одна из лучших в мире.

• До 2050-го – мужская сборная в топ-20 рейтинга ФИФА, Китай принял и выиграл чемпионат мира по футболу.

В 2012-м открылась гордость китайского футбола – огромная академия «Гуанчжоу» за 185 миллионов долларов. Это самая большая футбольная школа в мире: с 2 577 учениками работали 24 испанских тренера из академии «Реала». В школе стоит 4-метровая копия Кубка мира, портреты Платини и Марадоны – настоящий футбольный «Хогвартс».

Казалось, что с такими вложениями в инфраструктуру, академиями и звездами Китай может стать главной лигой мира. Но этого не произошло.

«Си Цзиньпин очень рад видеть, что лига становится все лучше, и теперь требует роста сборной, – рассказывал Свен-Йоран Эрикссон, который раньше тренировал «Шанхай СИПГ». – Генсек сильно влияет на футбол, продвигает его».

Слишком большое внимание генсека привело к неправильным последствиям. Ему было мало роста лиги, он ждал резкого взлета сборной, ведь результат в чемпионате делали иностранцы, а не китайские футболисты.

Лимит надул трансферный пузырь. Цены на слабых китайцев выросли в десять раз, за деньгами приезжали все корейцы, австралийцы и стареющие звезды

В Китае и раньше действовал жесткий лимит: на сезон можно было заявить 4 легионеров + 1 игрока из Азии. Расчет был на постоянную игровую практику китайцев и последующий рост уровня футбола, вот только росли одни расходы, а не качество игроков.

Приток денег в начале 2010-х добил систему.

Китайцы были готовы тратить на дорогих европейцев и бразильцев. Но из-за лимита и раздувания бюджетов резко вырос спрос на более-менее сильных игроков из Китая и других стран футбольной Азии – прежде всего Австралии и Кореи как флагманов конфедерации.

Для кого-то из них Китай становился второй пенсией. Например, 35-летний Тим Кэйхилл после трех лет в «Нью-Йорк Ред Буллс» ушел в «Шанхай Шеньхуа» и без стеснения критиковал китайский футбол:

«Сюда приезжают не ради футбола, как прежде. Здесь правят деньги и личная выгода. Это поможет стране, но не карьерам игроков. Это безумие, но все станет только хуже. Футбольный рынок в Китае перегреется, так что 100-миллионный трансфер не за горами».

Через неделю после этих слов с Кэйхиллом расторгли контракт. Но он остался в Китае еще на год, заработал в «Ханчжоу Гринтаун» – и ушел на третью пенсию в «Мельбурн Сити» и чемпионат Индии.

Эталонный пример высасывания денег из китайцев – трансфер Карлоса Тевеса. В «Шанхай Шеньхуа» аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистов мира (38 миллионов евро в год или 730 тысяч в неделю), но почти не играл и злил китайцев негативными интервью.

Тевес говорил, что китайские футболисты недостаточно талантливы, клубы не смогут конкурировать с европейскими, а Китаю не хватит и 50 лет, чтобы подняться до уровня Европы и Южной Америки.

За год Тевес заработал денег до конца жизни, забил четыре гола в 20 матчах, разозлил всех, устал от Китая и вернулся в Аргентину, чтобы три года поиграть в «Боке Хуниорс».

Но это еще не самое страшное. Больше всего выросли цены на местных игроков, защищенных лимитом. В 2016 году китайский футболист, способный играть в основе клуба Суперлиги, на рынке стоил около 5 миллионов евро, хотя Transfermarkt таких игроков оценивал всего в 100-200 тысяч евро. Гонка вооружений взвинтила цены до предела.

Самый дорогой китайский футболист в истории – универсал Чжан Чэндун, он играл и на обоих флангах атаки, и в центре поля, и справа в защите, и даже в центре обороны. «Хэбей» заплатил за него 20,4 миллиона евро – больше, чем за Жервиньо (18), Маскерано (5,5) и Эрнанеса (8). Чжан Чэндун был игроком ротации сборной Китая (32 матча), поиграл в «Хэбэе» пять сезонов и бесплатно ушел в «Бэйцзин Гоань», из которого пришел в «Хэбэй». В то время стоимость Чжан Чэндуна по версии Transfermarkt была почти в 41 раз ниже фактической – всего 500 тысяч евро.

Китайцы каждый год редактировали лигу и правила – вводили потолок зарплат и меняли лимит. Но команды все равно ликвидировались из-за долгов, а легионеры сбежали

В 2017-м в Китае реформировали чемпионат.

Руководство футбольной федерации еще ужесточило лимит: всего четыре легионера (раньше были 4+1 игрок из Азии) – и только три на поле одновременно. Минимум два футболиста младше 23 лет в заявке, один – в старте.

Дальше – ограничение расходов клубов. Ввели 100-процентный налог на трансферы. Если убыточный клуб тратил на легионера более 7 миллионов долларов, то должен был выплатить такую же сумму в фонд развития молодежного футбола.

Новая система не сработала. Суммы трансферов иностранцев упали (как и количество переходов из-за границы), но траты на китайцев из других клубов так и остались заоблачными, а молодых игроков меняли на второй минуте – игрового времени они почти не получали (ведь в регламенте прописано только включение в стартовый состав – этим все и пользовались).

Сборной пошлины на легионеров и ужесточение лимита не помогли. В октябре 2017 года Китай достиг лучшего результата за 10 лет – 57-го места в рейтинге ФИФА, ниже Гаити, Боливии, Панамы и Греции (чуть выше Норвегии, Эквадора, Ямайки и России), – обыграл Узбекистан и Катар. Но все равно не добрался даже до стыковых матчей отбора на ЧМ-2018 – и сразу откатился к привычным местам в седьмом десятке.

После чемпионата мира лучше не стало. Правила продолжили менять почти каждый год.

В конце 2018 года чиновники сделали следующий шаг. Лимит на иностранцев и налог на трансферы оставили прежними, но пересмотрели потолок зарплат. С 2019 года разрешалось тратить на зарплатную ведомость не более 65% бюджета, причем для китайских игроков были предельные уровни выплат: 1,3 миллиона евро для обычных футболистов, 1,6 – для сборников.

В конце 2019 года правила еще раз подкорректировали. Теперь потолок зарплат на всю команду – 142 миллиона евро, лимит – 5 игроков в заявке, 4 – в основе.

Экономику китайского футбола подрезали намеренно. Клубы спустили столько денег, что могли разориться.

«Если не предпримем своевременные действия, боюсь, многие клубы разорятся», – сказал президент китайской футбольной федерации Чэнь Сююань.

Было уже поздно.

Весной 2020 года обанкротился «Тяньцзинь Тяньхай». Клуб с конца 2019 года искал нового владельца, но его никто не взял даже бесплатно – из-за 145 миллионов долларов долгов (активов было на 100 млн долларов).

В 2021-м китайская футбольная федерация, конечно же, снова поменяла правила. Зарплату легионеров ограничили 3 миллионами евро в год (без учета бонусов). Оскар получал столько за полтора месяца (играет за «Шанхай Порт» с 2017-го). Общий потолок зарплат на команду сократили до 75 миллионов евро, а максимальные оклады китайских игроков урезали вдвое – до 625 тысяч евро. Вдобавок запретили коммерческие названия – и сократили доходы клубов.

Это добило «Цзянсу Сунин». Чемпион-2020 обанкротился перед началом сезона-2021. Владелец Suning Group урезал расходы на футбол, одна из самых богатых команд Китая закрылась в момент.

Новый лимит не позволял платить звездам из Европы и Южной Америки те же суммы. Поэтому зимой-2021 начался побег: Халк и Ромуло вернулись в Бразилию, Стефан Эль-Шаарави и Грациано Пелле – в Италию, Янник Феррейра Карраско – в Испанию, Саломон Рондон – в Россию, Сандро Вагнер и Обафеми Мартинс закончили карьеру.

Теперь чемпионат Китая – седьмая лига Азии. И роста пока не будет

В 2023 году понятно: китайский эксперимент провалился.

Инвестиции в футбольную Суперлигу потекли в первую очередь из-за желания крупнейших застройщиков завоевать расположение Си Цзиньпина, который хотел поднять китайский футбол так, как получилось с олимпийскими видами спорта.

Но оказалось, что быстрые деньги не помогают побеждать. После инвестиционного бума ни один китайский клуб не вышел в финал Лиги чемпионов АФК (хотя до его начала «Гуанчжоу» выигрывал турнир в 2013-м и 2015-м). Сборная тоже не прибавила: не отобралась даже в стыки ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Китайцы разогнали футбольную инфляцию и засыпали иностранцев деньгами, но еще сильнее повлияли на внутренний рынок: из-за лимита местные футболисты так и не прибавили в мастерстве, но платили за них в десятки раз больше рыночной стоимости.

Самое страшное – даже тот небольшой успех, добытый за счет пары миллиардов евро на трансферы и зарплаты, – не сохранили. На чемпионат Китая в сезоне-2023 в среднем приходят 20 074 человека, в сезоне-2014 было 18 977 человек, в пиковом 2016-м – 24 162.

Китайская лига занимает седьмое место в таблице коэффициентов АФК (после Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии, Ирана, Катара и Узбекистана), а новых инвестиций пока не предвидится. Из-за ковида и экономического кризиса, начавшегося с технического дефолта застройщика Evergrande (да-да, спонсора «Гуанчжоу»), большая часть компаний, поддерживавших спорт, ушла.

Теперь у Китая остались только обломки шумного проекта.

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Саудовские клубы скупают звезд футбола. Зачем им это нужно?

Фото: Zhu Zheng/XinHua, Lan Hongguang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press; East News/PETER MUHLY / AFP, Lan Hongguang / XINHUA, Joe Giddens / POOL / AFP, Guo Yong/Xinhua, Exclusivepix Media/ZUMAPRESS.com, IMAGINECHINA VIA AFP; Gettyimages.ru/Kevin Frayer, Lintao Zhang