Футбол дня

Дело Неймара выходит на уровень первых лиц Катара; Арсенал, Мхитарян (!) и пустота на трибунах; футбол - повод выспаться.
Ливерпуль в Уфе; танцы фанатов на поле; и немного Неймара
ЧМ в России - безопаснее, чем Биг Мак; 500 рублей за машину Криштиану.
Италия - на футбол с отмычкой; Англия - ни дня без нелепых удалений.
Синьора совсем не старая; Александра-Арнольда выбрала шляпа; красную карточку - за фамилию!
Реал - с днем рождения; чемпионом мира станет Исландия; когда небо гневается на футболистов.
«Ман Юнайтед? Не, не знаю!» - и это почти сработало... Почти! А также: физическая любовь к футболу и пиво как лекарство.
Неймар улетел, но обещал вернуться; футбол в снегу - нам равных нет; Челси и Атлетико душили-душили, душили-душили...
Исследование на тему, человек ли Месси, захватывает умы. Во Франции дебютировал сын президента. А в Китае в двух матчах забито 17 голов.
Сегодня в выпуске: «Х.. вам» снова в деле, Месси запретил воздушное авиасообщение, и как сесть в тюрьму после матча с президентом.