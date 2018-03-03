Футбол дня

сегодня, 01:09 Автор galll Футбольный дайджест за 11.03.18 Дело Неймара выходит на уровень первых лиц Катара; Арсенал, Мхитарян (!) и пустота на трибунах; футбол - повод выспаться.

вчера, 19:11 Автор galll Футбольный дайджест за 10.03.18 Ливерпуль в Уфе; танцы фанатов на поле; и немного Неймара

10 марта, 00:12 Автор galll Футбольный дайджест за 09.03.18 ЧМ в России - безопаснее, чем Биг Мак; 500 рублей за машину Криштиану.

9 марта, 11:53 Автор galll Футбольный дайджест за 08.03.18 Италия - на футбол с отмычкой; Англия - ни дня без нелепых удалений.

8 марта, 18:04 Автор galll Дайджест за 07.03.18 Синьора совсем не старая; Александра-Арнольда выбрала шляпа; красную карточку - за фамилию!

7 марта, 09:54 Автор galll Дайджест новостей за 06.03.18 Реал - с днем рождения; чемпионом мира станет Исландия; когда небо гневается на футболистов.

6 марта, 01:16 Автор galll Дайджест 05.03.18 «Ман Юнайтед? Не, не знаю!» - и это почти сработало... Почти! А также: физическая любовь к футболу и пиво как лекарство.

5 марта, 01:30 Автор galll Дайджест за 04.03.18 Неймар улетел, но обещал вернуться; футбол в снегу - нам равных нет; Челси и Атлетико душили-душили, душили-душили...

4 марта, 02:31 Автор galll Дайджест за 03.03.18 Исследование на тему, человек ли Месси, захватывает умы. Во Франции дебютировал сын президента. А в Китае в двух матчах забито 17 голов.