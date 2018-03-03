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    Sports.ru
    baltika

    Футбол дня
    Дайджест
      Автор galll

      Футбольный дайджест за 11.03.18

      Дело Неймара выходит на уровень первых лиц Катара; Арсенал, Мхитарян (!) и пустота на трибунах; футбол - повод выспаться.
      +1
      Автор galll

      Дайджест за 07.03.18

      Синьора совсем не старая; Александра-Арнольда выбрала шляпа; красную карточку - за фамилию!
      +5
      Автор galll

      Дайджест новостей за 06.03.18

      Реал - с днем рождения; чемпионом мира станет Исландия; когда небо гневается на футболистов.
      +5
      Автор galll

      Дайджест 05.03.18

      «Ман Юнайтед? Не, не знаю!» - и это почти сработало... Почти! А также: физическая любовь к футболу и пиво как лекарство.
      +3
      Автор galll

      Дайджест за 04.03.18

      Неймар улетел, но обещал вернуться; футбол в снегу - нам равных нет; Челси и Атлетико душили-душили, душили-душили...
      +5
      2
      Автор galll

      Дайджест за 03.03.18

      Исследование на тему, человек ли Месси, захватывает умы. Во Франции дебютировал сын президента. А в Китае в двух матчах забито 17 голов.
      +4
      2
      Автор galll

      Дайджест новостей за 02.03.18

      Сегодня в выпуске: «Х.. вам» снова в деле, Месси запретил воздушное авиасообщение, и как сесть в тюрьму после матча с президентом.
      +11
      2
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