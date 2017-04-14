Летающий мяч

14 февраля, 23:26 Автор MaxyShe Кто рано встаёт, тому бог подаёт! Пишу сегодня, потому что завтра раненько начинаются корейские баталии. Выделил 2 ставочки, хотите ординарами, хотите прессом. 15.02.2018. Южная Корея. Мужики. 8:00 МСК Ка Джамбос - КБ Старз КА Джамбос < 96.5 1.85 15.02.2018. Южная Корея. Женщины. 10:00 МСК. Хендай(ж) - ГС Кальтекс(ж) ГС Кальтекс(ж) < 85.5 1.85 Всем мира и добра:)!

14 февраля, 07:35 Автор MaxyShe Два по два! Хоп, хэй, хай. Сижу с утра пью кофээ, думаю? дай как поделюсь с людьми нормальными, своими мыслями на сегодня:) Поставил я два двойника волейбольных сегодня, позже думаю ещё один ординар возможно всплывет, но не факт. Ставки без описаний, у меня нет описаний, я обычный лудоман. Всем удачи!:) 1.Южнокорейский Кепко - Раш & Кэш >181.5 1.85 * КГЦ(ж) - ИБК(ж) ИБК(ж) < 95.5 1.85 Итог: 3.42 2. Лигочемпионский Аркас Измир - Нолико Второй +3.5 по очкам 1.85 * Трентино - Кенджезин Козле Кол-во сетов > 3.5 1.42 Итог: 2.63 🖖🖖🖖

14 апреля 2017, 23:49 Автор MaxyShe 15.04.2017 Всем привет! Напишу ка я сегодня, так как завтра боюсь не успеть. Вдохновения конечно не особо много, но один человек меня сподвиг все таки написать:))) ладно опустим лирику и перейдем к делу. Кубок Вызова. Женщины. Финал. Бурса - Олимпиакос Турчанки кинули в прошлый раз, но я любитель шишек которые уже как рога на моей голове:) Хоть убейте, но не вижу я в греческой команде уж таких сильных соперниц. Уровень лиг Турции и Греции отличается существенно, что в общем то Бурса и показывала в первых двух партиях в Греции, но потом включилась «стоямба» и улетели. Женский волейбол одним сл...

12 апреля 2017, 11:05 Автор MaxyShe 12.04.2017 (без описания) Всем привет! К сожалению, ооооочень мало времени у меня и сегодня выбранные мною ставки оказались без описания. Мооооожет быть, я смогу все таки нарисовать пару строк, но ничего не обещаю. 1.Лига Чемпионов. Мужчины. Динамо МСК - Берлин Ставка: тотал по очкам меньше 166.5 за 1.93 2. Кубок Вызова. Женщины. Олимпиакос - Бурса Ставка: П2 за 1.74 3. Польша. Мужчины. ЗАКСА - Ястшембский Венгель Ставка: тотал по очкам больше 174.5 за 1.93 4. Турция. Женщины. Вакифбанк - Галатасарай Ставка: тотал по очкам меньше 170.5 за 1.92 Всем удачи!

9 апреля 2017, 08:15 Автор MaxyShe ТройничОк под коньячОк? 9.04.2017 Приветствую всех! Вчера как я уже говорил девченки U18 скрасили денек, да причем так неплохо скрасили. Сегодня начну с тройника на вышку А. Волейбол. Мужчины. Высшая Лига А. Спортакадемия ВРЗ - Ярославич П1 за 1,55 х Торпедо Челябинск - Кристал Воронеж П1 за 1,18 х Грозный - Трансгаз Ставраполь П2 за 1,74 Итог: 3,182 (Марафон) Тут все просто и коротко. Ярик чемпионы, коуч выставит второй состав думаю, да и второй состав вряд ли вчера удержался и не отметил:) Стерлик захочет закончить на мажоре перед своими болельщиками. Торпедо будет тащить Трансгаз - Ставраполь(тренера, хорошие друзья), а это...

8 апреля 2017, 10:36 Автор MaxyShe 8.04.2017 Всем привет! В субботу и у меня бывает выходные, редко но бывают. Выделил чуток времени, для изучения доступной нам сегодня линии. Событий дохрена, но в России конец регулярно, кошки-мышки различные, которые в блог я скидывать не хочу, слишком это все сложно. В других чемпах при обилии игр, одна муть честное слово. Выбрал я парочку событий, надеюсь выбор был верным. Волейбол. Женщины. Турция. Экзачиьаши - Фенербахче Крайнюю игру эта пара сыграла в ЛЧ и победу, причем гостевую одержали девчата из Экзачиьаши. Хотя по игре они смотрелись достаточно ровно. В той игре сломалась одна из лидеров Экза...

5 апреля 2017, 13:24 Автор MaxyShe Двойник (05.04.2017) Всем привет! Сегодня хочу предложить вам двойник! Обычно, я против прессов на волейбол и предпочитаю ординары с коэфом выше 1,8, но бывают дни когда глаз не может выделить таковой ординар и приходится мастреить двойничек. Попробуем сегодня именно этот вариант для выигрыша... Двойник: Лига Чемпионов. Женщины. Вакифбанк - Валеро Ставка: победа 1 в первом сете за 1,45 х Лига чемпионов. Мужчины. Берлин - Динамо Мск Ставка: фора 2 по сетам -1,5 за 1,61 Итого: 2,33 В Турции все просто, хозяйкам нужно два сета для прохода. Думаю накинутся они на Валеро и разберут их в первых двух сетах, после чего по...

4 апреля 2017, 11:10 Автор MaxyShe 04.04.2017 Всем привет! На сегодня есть пара событий, которые мне хотелось бы описать для вас. Я их уже взял, а вот вам решать будете вы их играть или нет...Приступим... Волейбол. Франция. Лига А. Тур - Тулуза. В данном матче в целом фаворит понятен, но есть у меня скитанья так сказать от дного результата к другому. С одной стороны Тур который в общем и целом посильнее будет Тулузы, как индивидуально, так и командно (во втором аспекте разница совсем уже никакая). Ситуация вроде как должна бы склонить чашу весов впользу хозяев, но игра на 2 фронта заставляет задуматься. Хозяева прошли неуступчивых немцев,...

1 апреля 2017, 07:27 Автор MaxyShe 1.04.2017 П