pro soccer daily

5 марта, 23:16 Автор Shavlyuken «Улыбка, которая никогда не сходила с твоего лица». Памяти Давиде Астори Фанаты оплакивают Давида Астори. В память о нем отменены игры серии А “Улыбка, которая никогда не сходила с твоего лица, лучше всего показывала, насколько хорошим человеком ты был внутри” Фанаты Фиорентины приносили шарфы, цветы и плакаты, в память о капитане команды Давиде Астори. Серия А, прошедшая в это воскресенье, стала последней для Давида Астори. Ожидалось, что этот вик-энд станет самым важным в этом сезоне для всех восьми соперничавших команд, от победителей чемпионата Италии и фаворитов Лиги чемпионов до участников Миланского дерби. А потом умер совсем еще молодой человек...

3 марта, 17:40 Автор Shavlyuken Предварительный обзор тура в Премьер-лиге Предварительный обзор Премьер-Лиги: чего (определенно) стоит и не стоит ожидать. Челси отправляется на стадион Этихад, а Саутгемптон и Стоук примут участие в напряженном матче за 6 очков ЛЕСТЕР-БОРНМУТ (суббота, 18.00) Главная тема обсуждения: Возвращение Борнмута в игре против Ньюкасла на прошлой неделе стало еще одним свидетельством того, что они снова в строю. Чего стоит ожидать: Синдзи Окадзаки готов вернуться, и помочь Джейми Варди. Адам Смит впечатляюще сыграл в замене в прошлые выходные, поэтому Эдди Хоу решил его вернуть. Чего не стоит ожидать: Гостевого сухого матча. Это очень неудач...

28 февраля, 12:49 Автор Shavlyuken Трудный выбор Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино придется сделать трудный выбор перед встречей в Лиге Чемпионов.

25 февраля, 22:59 Автор Shavlyuken Вальверде видит будущее «Барселоны» с Коутиньо и Дембеле После множества опасений насчет дальнейших перспектив, касательно развития каталонских талантов, те, кто присутствовал на «Камп Ноу» в субботу, стали свидетелями того, как в будущем может развиваться Барселона благодаря Филиппе Коутиньо и Усману Дембеле. Ранее, Эрнесто Вальверде подвергся серьезной критике после своего решения оставить более 250 миллионов евро на скамье во время матча «Барселона» - «Эйбар», но он, наконец, дал паре шанс показать свои способности и выпустил обоих в стартовом составе против Жироны. Одна из слабых частей знаменитой атаки Барсел...