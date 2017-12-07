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    Футбольное Пиар Агенство
    Пиар кругом
      Автор -Nomer-

      Лионель Месси : голевая статистика сезона 2017/2018

      Статистика Лионеля Месси не выделяется чем то феноменальным . Разберемся из чего складывается стата , что она о говорит об игре и сравним с другими игроками .
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      Автор -Nomer-

      День позора

      Запомните этот день .Что вы чувствуете ? Лично я стыд ,некий позор .Знаете в мире где Тимати » лучший» исполнитель ,Бузова успешная певица , Сообчак кандидат в президенты ,а оскар получает середняк только из за того что там рассказывают про гея-чернокожего, в этом самом мире ты видешь вокруг полно таких вещей. Неспраделивось каждый день , одни жируют ,другие голодают .Лучшие качества проигрывают худшим .Балом правят пороки .Такова уж суть человека .Да нет наверно «святых » однако не об этом разговор .Я о том что просто стыдно смотреть вокург . Особенно ,когда распиаренн...
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