Футбольное Пиар Агенство

Запомните этот день .Что вы чувствуете ? Лично я стыд ,некий позор .Знаете в мире где Тимати » лучший» исполнитель ,Бузова успешная певица , Сообчак кандидат в президенты ,а оскар получает середняк только из за того что там рассказывают про гея-чернокожего, в этом самом мире ты видешь вокруг полно таких вещей. Неспраделивось каждый день , одни жируют ,другие голодают .Лучшие качества проигрывают худшим .Балом правят пороки .Такова уж суть человека .Да нет наверно «святых » однако не об этом разговор .Я о том что просто стыдно смотреть вокург . Особенно ,когда распиаренн...