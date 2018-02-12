Олимпийские игры

12 февраля, 15:15 Автор Goryk Биатлон на Олимпиаде-2018: Мужской спринт выиграл немец Арнд Пайффер В воскресенье, 11 февраля, биатлон на Олимпийских Играх 2018 продолжился мужским спринтом, где болельщиков ждали нешуточные неожиданности. Капитан украинской мужской сборной Дмитрий Пидручный не промахнулся ни на одной стрельбе, но высоким результатом, увы, не порадовал. Украину в спринтерской гонке среди мужчин представляли 4 биатлонистов. Среди ранних стартовых номеров был Дмитрий Пидручный – он вышел на старт 11-м. Артем Прима начал гонку 35-м, а в среди поздних номеров были Сергей Семенов (65-й) и Владимир Семаков (78-й). Капитан украинской мужской сборной Дмитрий Пидручный чисто от...