Гольф народу!

13 ноября 2017, 16:52 Автор Ольга Валова Это подстава! Иногда влюбиться в гольф получается не с первого взгляда.

1 ноября 2017, 13:14 Автор Ольга Валова Фан спасет мир! С мифами о гольфе может бороться только фан - вери фан.