Гольф народу!

Вроде не просили, но мечтали - а тут оп, и дали!
Говори о лыжах, но гольф не забывай!
Хоккею – Легенда 17, баскетболу – Движение вверх, гольф на очереди!
Гольфист стал послом Зимней Олимпиады-2018!
Зритель гольф-турнира проходит 10-12 км бодро и легко или загорает с фоновыми аплодисментами.
Иногда влюбиться в гольф получается не с первого взгляда.
С мифами о гольфе может бороться только фан - вери фан.
Каждому зожнику по клюшке – и в поле! Путь начинающего гольфиста.
Чем бы дитя не тешилось - или гольфисты-автомобилисты...
Цитатник перлов о гольфе - никакого фейка))