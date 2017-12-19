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    baltika

    Охтинский пресс-центр
    Анонсы материалов информационного агентства
      Автор Илвэй

      Александр Бумагин: «Тяжело ошибаться — СКА сразу наказывает»

      Нападающий «Северстали» Александр Бумагин в эксклюзивном интервью Охтинскому пресс-центру оценил три игры со СКА, прошедшие подряд в начале марта.
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      Автор Илвэй

      Самвел Мнацян: «Лучше бы я не пропустил, чем забил»

      Капитан хоккейной команды «Адмирал» Самвел Мнацян после поражения от СКА (2:7) оценивает свою роль на льду, рассуждает об объединяющей роли хоккея и рассказывает о маленьком сыне.
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      Автор Илвэй

      Патрик Херсли: «Играть против партнёров из СКА весело, но и тяжело»

      По окончании матча Россия-Швеция на Кубке Первого канала на вопросы корреспондента ОПЦ ответил защитник сборной Швеции и хоккейного клуба СКА Патрик Херсли. — Патрик, огромный привет из Петербурга! Как Вам прошедший матч? — В первом периоде мы были чуточку лучше, во втором периоде лучше была Россия, а третий получился сложным: у нас было немного шансов, чтобы забросить. В целом мы хотели бы создавать больше моментов.
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