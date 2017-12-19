Охтинский пресс-центр

Нападающий «Северстали» Александр Бумагин в эксклюзивном интервью Охтинскому пресс-центру оценил три игры со СКА, прошедшие подряд в начале марта.
Капитан хоккейной команды «Адмирал» Самвел Мнацян после поражения от СКА (2:7) оценивает свою роль на льду, рассуждает об объединяющей роли хоккея и рассказывает о маленьком сыне.
По окончании матча Россия-Швеция на Кубке Первого канала на вопросы корреспондента ОПЦ ответил защитник сборной Швеции и хоккейного клуба СКА Патрик Херсли.
— Патрик, огромный привет из Петербурга! Как Вам прошедший матч?
— В первом периоде мы были чуточку лучше, во втором периоде лучше была Россия, а третий получился сложным: у нас было немного шансов, чтобы забросить. В целом мы хотели бы создавать больше моментов.