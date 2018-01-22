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    baltika

    Околофутбол и не только
    Околофутбол и не только
      Автор bshs

      Файер, брошенный фанатом «Атлетика», попал в грудь полицейскому

      В сети появилось видео, на котором видно, как в грудь одному из сотрудников испанской полиции попадает файер, брошенный болельщиком «Атлетика». Стычка произошла перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между командой из Бильбао и «Спартаком» (1:2). twitter.com/i/web/status/967135637274091520 Ранее издание El Confidential опубликовало свидетельства очевидца, который сказал, что беспорядки с участием фанатов «Атлетика» и «Спартака» начались по вине испанских болельщиков - они целенаправленно искали русских на улицах Бильбао.
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      Автор bshs

      Испанские СМИ: беспорядки в Бильбао спровоцировали фанаты «Атлетика»

      Беспорядки между «Спартаком» и испанским «Атлетиком» спровоцировали радикальные фанаты баскской команды, которые придерживаются крайне левых националистических взглядов и поддерживали действия членов баскской террористической организации ЭТА, сообщают испанские СМИ. Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Спартака» и «Атлетика» прошла в четверг в Бильбао и завершилась победой москвичей со счетом 2:1. В день матча в городе произошли столкновения болельщиков обеих команд. Полиция Страны басков сообщала, что в результате этого были задержаны девят...
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      Автор bshs

      Фанатов ЦСКА ждёт сюрприз в Лиги Европы во Франции

      Фанаты Лиона заключают временный союз с поляками из ЛКС Лодзь, а те в свою очередь в союзе с Лех Познань. Во Франции потенциально может быть весело, тк поляки с большой долей вероятности вывезут туда свой состав против фанатов ЦСКА
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      Автор bshs

      «Какой стыд, что им отдали ЧМ…» - баски о событиях в матче «Спартака» и вокруг него

      После домашнего поражения от «Атлетика» из Бильбао в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, шансы на итоговый успех были у московского «Спартака» невелики. Однако он приблизился на расстояние вытянутой руки до дополнительного времени, завершив встречу победой со счетом 2-1. Отметим, что обсуждение непосредственно происходившего на поле на форуме «Атлетика» оказалось несколько скомканным из-за того, что происходило за его пределами. Как бы то ни было, предлагаем вашему вниманию подборку перевода комментариев болельщиков баскского клуба, касающихся российской к...
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      Автор bshs

      Мнение ультрас Спартака о конфронтации с антифашистами

      А вы заметили, что беспорядки с участием российских фанатов в Европе всегда происходят по одной и той же схеме? Сначала в дело вступают СМИ, которые пишут/показывают, что к ним в гости едут тысячи нацистов, мастеров боевых искусств, отморозков, хулиганов и убийц маленьких девочек. Все эти материалы должны обязательно сопровождаться фотографиями раздетых «по торсу» накаченных молодых людей (желательно татуированных) в масках/балаклавах. Ну, чтобы нагляднее продемонстрировать местным аборигенам, что русские варвары едут к ним в страну творить бардак и всяческие бесчинства, а не отдых...
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