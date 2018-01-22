Околофутбол и не только

25 февраля, 12:43 Автор bshs Файер, брошенный фанатом «Атлетика», попал в грудь полицейскому В сети появилось видео, на котором видно, как в грудь одному из сотрудников испанской полиции попадает файер, брошенный болельщиком «Атлетика». Стычка произошла перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между командой из Бильбао и «Спартаком» (1:2). twitter.com/i/web/status/967135637274091520 Ранее издание El Confidential опубликовало свидетельства очевидца, который сказал, что беспорядки с участием фанатов «Атлетика» и «Спартака» начались по вине испанских болельщиков - они целенаправленно искали русских на улицах Бильбао.

24 февраля, 18:28 Автор bshs Испанские СМИ: беспорядки в Бильбао спровоцировали фанаты «Атлетика» Беспорядки между «Спартаком» и испанским «Атлетиком» спровоцировали радикальные фанаты баскской команды, которые придерживаются крайне левых националистических взглядов и поддерживали действия членов баскской террористической организации ЭТА, сообщают испанские СМИ. Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Спартака» и «Атлетика» прошла в четверг в Бильбао и завершилась победой москвичей со счетом 2:1. В день матча в городе произошли столкновения болельщиков обеих команд. Полиция Страны басков сообщала, что в результате этого были задержаны девят...

23 февраля, 20:16 Автор bshs Фанатов ЦСКА ждёт сюрприз в Лиги Европы во Франции Фанаты Лиона заключают временный союз с поляками из ЛКС Лодзь, а те в свою очередь в союзе с Лех Познань. Во Франции потенциально может быть весело, тк поляки с большой долей вероятности вывезут туда свой состав против фанатов ЦСКА

23 февраля, 19:51 Автор bshs «Какой стыд, что им отдали ЧМ…» - баски о событиях в матче «Спартака» и вокруг него После домашнего поражения от «Атлетика» из Бильбао в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, шансы на итоговый успех были у московского «Спартака» невелики. Однако он приблизился на расстояние вытянутой руки до дополнительного времени, завершив встречу победой со счетом 2-1. Отметим, что обсуждение непосредственно происходившего на поле на форуме «Атлетика» оказалось несколько скомканным из-за того, что происходило за его пределами. Как бы то ни было, предлагаем вашему вниманию подборку перевода комментариев болельщиков баскского клуба, касающихся российской к...