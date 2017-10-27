Скромное мнение обо всем

11 февраля, 19:44 Автор Никитос Семикоз Товарищ Мутко, зайдите, тут реформа Кубка России Закончился Кубок России по баскетболу, проходивший в Краснодаре. Победу ожидаемо одержал неостановимый в этом сезоне Локомотив - Кубань. К чему я это? По регламенту Кубка России в этом турнире могут играть только спортсмены, имеющий российское гражданство. Мне эта идея понравилась и я решил поразмышлять о таком же формате кубка и в футболе. Федун недавно предлагал проводить все матчи вплоть до 1/2 на матчах, которые построили к ЧМ, но большого футбола там не будет. Ну эти знаменитые футбольные Волгоград или Саранск, где на матч 1/4 финала СКА Хабаровск - Шинник пришел бы весь стадион. Полный б...