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    Sports.ru
    baltika

    Скромное мнение обо всем
    Скромное мнение краснодарского болельщика (да, мы существуем)
      Автор Никитос Семикоз

      Товарищ Мутко, зайдите, тут реформа Кубка России

      Закончился Кубок России по баскетболу, проходивший в Краснодаре. Победу ожидаемо одержал неостановимый в этом сезоне Локомотив - Кубань. К чему я это? По регламенту Кубка России в этом турнире могут играть только спортсмены, имеющий российское гражданство. Мне эта идея понравилась и я решил поразмышлять о таком же формате кубка и в футболе. Федун недавно предлагал проводить все матчи вплоть до 1/2 на матчах, которые построили к ЧМ, но большого футбола там не будет. Ну эти знаменитые футбольные Волгоград или Саранск, где на матч 1/4 финала СКА Хабаровск - Шинник пришел бы весь стадион. Полный б...
      +24
      27
      Автор Никитос Семикоз

      Состав на 18/19

      На сегодняшний день в клубе небольшая неразбериха в составе. Достаточно неплохие трансферы (Классон, Вандерсон, Ристич) мы чередуем с пенсией сбитых летчиков, игроками из лучшией лиги в мире и неудачными легами (Иван, Янбаев, Калинин, Грицаенко). Четко прослеживается дизбаланс сил защиты и атаки, последние пару трансферных окон мы посвятили поискам хороших инсайдов и нападающих, но самое время взглянуть в тылы. В порядке от стражей ворот до нападающих попробую выделить какие-то нужные, на мой взгляд, векторы поиска оптимального состава для топ клуба. Сразу оговорим, что в топ5 мы на 90% остане...
      +13
      13
      Автор Никитос Семикоз

      Галицкий заигрался?

      Прошла игра с ЦСКА и вопросов стало еще больше. Ганчаренко обыграл бы физрука, наверное, и 10 калеками с Игорем. Что еще более поразительно, досматривать первый тайм вчера было ужасно стыдно, а после игры Игорь Михайлович заявляет, что первый тайм мы отыграли отлично. Во втором тайме было и два чистейших пенальти, и моменты с огромным xG, но и проспать выход Витиньо сам на сам. Хорошо, хоть он сам испугался такого момента, не стал долго думать и пробил как смог. Людям спасибо за очередной аншлаг, но сколько после этого ждать на игре со СКА? Пока шел со стадиона, очень много раз слышал «П...
      +1
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