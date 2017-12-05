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    Sports.ru
    baltika

    До 18 блог
    Не стесняюсь писать в 17 лет
      Автор gera7799

      Впервые в истории гродненского футбола ФК «Неман» заключил контракт с 13-летним игроком

      Новость хоть и не свежая, но наткнулся на нее буквально сегодня. Интересное событие, как по мне! Вундеркинда зовут Алексей Больгерт, по амплуа он защитник. Следует заметить, что практика подписания действующих контрактов со столь юными футболистами широко распространена на Западе – особенно это характерно для «Аякса», «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны». Теперь путем грандов европейского футбола пошел «Неман». Подробностями поделился пресс-секретарь футбольного клуба «Неман» Петр Карнаух: — Уроженец нашего города...
      0
      Автор gera7799

      Пустить нельзя оставить

      Каждый решает, как тут поставить запятую самостоятельно. Наверняка понятно, что тут идет речь о вопросе оставления «Крумкачей» в Высшей Лиге. Как по мне, так это просто смех. Нельзя назвать это словом «позор», оно сюда не совсем вписывается, позорного тут ничего нет, но смешно, реально. Вот как лично вы относитесь к такой чехарде? Я этого не понимаю. Решил глянуть сегодня расписание игр лиги, а там пишут «Торпедо/Крумкачы». Это, вроде бы, совсем как-то несерьезно. Такое чувство что тут решается не какой-то серьезный вопрос, а так… Федерация выглядит в...
      +3
      Автор gera7799

      FA CUP нуждается в помощи?

      Ведущие Дэвид Вуянич (David ‘Vuj’ Vujanic) и Пойет (Poet) возглавили группу в What’s Up, где собирают людей полных креатива, объединившихся ради общей цели. What’s Up беседа была задумана агентством Mischief PR от имени FA (английского кубка по футболу), чтобы найти «лидеров мнений», которые помогут популяризировать соревнование и создадут шумиху вокруг него, будут создавать контент с доступом «behind-the-scenes» и всячески помогать продвигать турнир в массы. Первым делом был выбран хэштег #CupCollective, подписавшись на который, легко узнать раз...
      +2
      Автор gera7799

      МЮ - лучший клуб старого света сезона 98/99

      Атмосфера в раздевалке «Красных дьяволов» после, наверное, самого захватывающего финала, который выдавал Сэр Алекс Фергюсон и его парни! Моя дата рождения - 12.08.99, но даже я смотрел этот матч несколько раз и каждый раз удивлялся как в первый, как же все таки так вышло!? «Как эти победили? А эти проиграли?»Просто фантастика. Ставь лайк, если смотрел матч, но еще не родился на тот момент. Не знаю, возможно все как-то связано и потому, именно белельщиком Юнайтед я и стал ;-)
      +22
      9
      Автор gera7799

      Спортивный маркетинг 1.0. Введение

      Как думаете, много ли зарабатывают белорусские спортивные клубы на болельщиках, продаже атрибутике, партнерстве с брендами? Сколько клубов всерьез относится к работе в соц. сетях и уделяет должное внимание болельщикам в этих сетях? Какое место занимает оптимизация клубного сайта и остальных ресурсов в списке приоритетов руководителей и управленцев? Как проводят рекламные компании с помощью звезд спорта? Сегодня хочется рассмотреть такую «космическую» штуку, как спортивный маркетинг и его влияние на сферу «спортивных интересов» в Беларуси. Почему «космическую»...
      +8
      Автор gera7799

      Белорусское подполье. Минор отечественного футбола

      Несколько лет назад, когда только окончил школу, у меня вдруг появилось сильное желание куда-то съездить и что-нибудь посмотреть. Я был еще совсем неопытным путешественником, поэтому решил начать с посещения белорусских городов. Тем более, в нашей стране ведь действительно есть красивые места, которые стоит посмотреть. С самой моей первой поездки начала зарождаться какая-то традиция. Приехав в любое место, мне было интересно узнать не только об исторических и культурных достопримечательностях, но и футбольных. Так, приезжая в новый город, я и мои верные спутники, мы всегда отправлялись посмотр...
      +6
      2
      Автор gera7799

      Тарантул CS:GO Christmas Party

      Недавно состоялся очередной киберспортивный турнир в самом престижном компьютерном клубе страны.
      +1
      Автор gera7799

      Молодые забиваки

      Годный забивной контент от дублеров ФК «Минск». Сезон 2017
      +4
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