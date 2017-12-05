До 18 блог

7 марта, 09:39 Автор gera7799 Впервые в истории гродненского футбола ФК «Неман» заключил контракт с 13-летним игроком Новость хоть и не свежая, но наткнулся на нее буквально сегодня. Интересное событие, как по мне! Вундеркинда зовут Алексей Больгерт, по амплуа он защитник. Следует заметить, что практика подписания действующих контрактов со столь юными футболистами широко распространена на Западе – особенно это характерно для «Аякса», «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны». Теперь путем грандов европейского футбола пошел «Неман». Подробностями поделился пресс-секретарь футбольного клуба «Неман» Петр Карнаух: — Уроженец нашего города...