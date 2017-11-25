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    Все о спорте
    Новости о футболе, баскетболе, волейболе, статьи об известных личностей в мире спорта
      Автор Kiril1994

      Русский биатлон очень сильно болен

      Биатлон – один из самых зрелищных и смотрибельных видов спорта на зимних Олимпийских играх наряду с хоккеем и фигурным катанием. Каждый раз олимпийский биатлон дарит болельщикам огромное количество неожиданных результатов. Вот несколько из них: Серебро норвежки Марте Ульсбу в женском спринте (до этого она всего лишь трижды за карьеру попадала на подиум этапов кубка мира) Михал Крчмарж из Чехии завоевал серебряную медаль, а третье место занял итальянец Доминик Виндиш. Их попадание на пьедестал на кубках мира можно пересчитать по пальцам Наконец, главная сенсация игр – 20-летний Себа...
      +6
      3
      Автор Kiril1994

      Филипп Макс – будущее бундесманшафт

      Филипп Макс – главное открытие этого сезона Бундеслиги. Сейчас левый защитник «Аугсбурга» переживает невероятный карьерный рост, являясь одним из лучших немецких игроков в этом сезоне. Немецкие специалисты уже рассуждают: а почему бы Йоахиму Леву не вызвать молодого футболиста в сборную? Ведь он является лучшим на своей позиции. Действительно, его игра дает ему шанс на поездку летом в Россию. Попадание в состав сборной Германии на ЧМ - 2018 будет вершиной его карьеры. Почему же Филипп Макс так крут? Во-первых, гены. Его отец – Мартин Макс – был футболистом и играл...
      +16
      Автор Kiril1994

      Почему Боруссия в кризисе?

      «Я буду успешен, а «Боруссия» будет показывать достойный футбол. У меня были хорошие времена в «Аяксе», но я хочу двигаться вперед» -именно с такими словами летом в Дортмунд приехал новый главный тренер Питер Бош. В прошлом году его «Аякс» удивил всех, неожиданно дойдя до финала Лиги Европы, где только «Манчестер Юнайтед» Моуриньо помешал мечте воплотиться в жизнь. «Аякс» играл в атакующий футбол молодыми игроками, даже можно сказать юнцами, играя в типичный голландский вариант игры 4-3-3. Выход в финал команды Боша не ост...
      +7
      Автор Kiril1994

      Двенадцатилетний вундеркинд

      Вспомните себя в 12 лет. Вы ходили в школу, гуляли с друзьями, ни о чем не задумываясь, не имели никаких забот, играли в компьютерные игры, гоняли мяч на коробке во дворе до ночи – обычное детство средснестатистического подростка. Играя во дворе, каждый мечтал когда-нибудь сыграть за «Баварию», «Реал» или «Юнайтед» и, забивая гол, праздновал как свой кумир, представлял, что является суперзвездой европейского футбола. Но одному мальчику удается делать это не в мечтах, а наяву. Его зовут Юссуфа Мукоко. Ему всего 12 лет! По официальным документам он родил...
      +3
      Автор Kiril1994

      Король Эрик

      «У меня была страсть. И я знаю, что без страсти вы не сможете играть». Эрик Кантона являлся пожалуй самым ярким и запоминающимся игроком начала 90-х. Его страсть и желание борьбы в каждом эпизоде не оставляло равнодушным никого. Его любили и одновременно ненавидели. Яркая игра, боевые качества и непредсказуемый характер сделали Кантону лучшим иностранцем в истории английского футбола. Он должен быть стать иконой английского футбола, потому что родился в 1966 году в год победы сборной Англии на чемпионате мира. Он играл в Англии всего пять с половиной лет и неизменно его команды ста...
      +8
      1
      Автор Kiril1994

      Бибиана Штайнхаус – первая женщина-арбитр в топ-5 европейских лиг

      «Будучи игроком особых успехов я не достигла. Это одна из основных причин, почему я пошла в судьи». А ведь действительно, Бибиана Штайнхаус могла бы стать известной футболисткой. В юности она выступала за команду « Бад –Лаутерберг» до 1995 года, но как игрок, она была о себе невысокого мнения и уже в 16 она решила пойти по стопам своего отца, решив стать футбольным арбитром. «Я родилась со свистком в зубах», - так любит шутить про себя сама Бибиана. С тех пор в качестве игрока она выходит на поле только в составе команды полиции Нижней Саксонии на пози...
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