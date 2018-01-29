Могучая кучка

20 февраля, 17:20 Автор Archi44 Герои мяча. ЧМ-1934. Луис Фелипе Монти: путешествие туда и обратно Шла 89-я минута финального матча первого чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Аргентины. Нападающий уругвайцев Эктор Кастро, вдохновляемый яркой игрой своих партнеров во второй тайме, забивает последний гол этого первенства, устанавливая окончательный счет 4:2 в пользу своей сборной. Уругвай ликует, Аргентина в депрессии, зрители – в экстазе. “La Celeste” становятся обладателями Кубка Жюля Риме. И только один участник этого футбольного действа на стадионе “Сентенарио” в те минуты мыслями был где-то очень-очень далеко.