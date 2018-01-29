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    baltika

    Могучая кучка
    О футболе от "Могучей кучки" авторов
      Автор Archi44

      Герои мяча. ЧМ-1934. Луис Фелипе Монти: путешествие туда и обратно

      Шла 89-я минута финального матча первого чемпионата мира по футболу между сборными Уругвая и Аргентины. Нападающий уругвайцев Эктор Кастро, вдохновляемый яркой игрой своих партнеров во второй тайме, забивает последний гол этого первенства, устанавливая окончательный счет 4:2 в пользу своей сборной. Уругвай ликует, Аргентина в депрессии, зрители – в экстазе. “La Celeste” становятся обладателями Кубка Жюля Риме. И только один участник этого футбольного действа на стадионе “Сентенарио” в те минуты мыслями был где-то очень-очень далеко.
      +8
      Автор Archi44

      Герои мяча. ЧМ-1930. EL DIVINO MANCO - как уложить весь мир одной левой

      Приближающийся Чемпионат Мира в России - лучший повод вспомнить прошлые турниры и их героев. И начать хотелось бы с самого первого Чемпионата Мира 1930 года в Уругвае и одного из игроков сборной хозяев того турнира - Эктора Кастро, которого можно назвать одним из самых необычных футболистов, появлявшихся на Чемпионатах Мира.
      +16
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      Автор Archi44

      ЧМ 2018. Кто, если не мы?

      Перед каждым крупным турниром вспоминается старая шутка: - За кого будешь болеть на Чемпионате Мира? - Нууу…за наших, конечно. - А потом?
      +16
      6
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