1 сентября 2016, 04:08 Автор Max Vargas Супер Динамо сезон 2011/12. Где они сейчас? Московское «Динамо» в самом незабываемом сезоне чемпионате России показывала, наверное, лучший футбол из всех команд. Именно тогда под руководством Сергея Силкина блистали в команде Андрей Воронин и молодая банда в лице Кокорина, Сапеты и Смолова. Разгромные победа над «Локомотивом» 4:1, унижения «ЦСКА» 4:0 ну и, конечно же, триллер в игре с грозненским «Тереком» завершившийся с хоккейным счётом 6:2. Можно конечно сказать, что в конце команда немного сдала розыгрыша чемпионата прошедшего по системе «весна−осень−весна».

20 июня 2016, 12:32 Автор Max Vargas Евро 2016. Или сборная СССР прямо сейчас! Блестящая сборная у нас сейчас если бы мы жили сейчас в Советском Союзе. Немного поразмыслив блог «От А до Я» решил составить свою сборную СССР, которая бы выстрелила во Франции.

11 июня 2016, 20:10 Автор Max Vargas Швейцария-Албания 1-0 .Позор дня .Восемь игроков сборной Швейцарии не пели гимн своей национальной сборной. Лишь Стефан Лихштайнер, Фабиан Шер и Ян Зоммер достойны уважения.

6 июня 2016, 07:09 Автор Max Vargas Запасной аэродромом. Сборная Германии До Евро 2016 остались считаные дни многие футболисты не заслуженно пропускают такой праздник. Блог от «А до Я» попытался составить символические сборные игроков, которые бы тоже смогли сыграть не хуже тех кто отправился во Францию. На очереди Германия. Немецкая сборная всегда славилась обилием талантливых игроков. Давайте заглянем в Бундеслигу и не только чтобы найти футболистов, от которых отказался главный тренер Чемпионов Мира Йоахим Лёв.

4 июня 2016, 17:45 Автор Max Vargas Запасной аэродром.Сборная Португалии Много качественных игроков не заслуженно пропускают Евро.Нет они в порядке, и травмы их слава богу обошли стороной. Блог от «А до Я» попытался составить символические сборные игроков, которые бы тоже смогли сыграть не хуже тех кто отправился во Францию.

3 июня 2016, 19:14 Автор Max Vargas Запасной аэродром. Сборная Испании Главный турнир лета стартует скоро, и окончательные заявки сборных уже известны. Много качественных игроков не заслуженно пропускают Евро. Нет они в порядке, и травмы их слава богу обошли стороной. Блог от «А до Я» попытался составить символические сборные игроков, которые бы тоже смогли сыграть не хуже тех кто отправился во Францию.

27 мая 2016, 13:27 Автор Max Vargas Top Five! Или лучшие бомбардиры первых дивизионов, большой пятёрки прямо сейчас! Пока весь мир наблюдал, кто возьмёт всё-таки в итоге выиграет спор лучших бомбардиров в Европе. В первых дивизионах большой топ пятёрки тоже нашлись свои герои, которые наклепали немалое количество мячей. О тех, кто заслужил свою минуту славы.