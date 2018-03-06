Размышления о спорте

Совсем скоро начнется матч московского Динамо против Краснодара. Матч, победа в котором позволит команде Галицкого закрепиться на второй строчке. Победа честного (хочется в это верить), частного футбола, ориентированного на болельщика, над, к сожалению, традиционным российским футболом, основанном на мутных схемах, непонятных трансферных историях и всем прочим, отпугивающим болельшика. Для меня победа Краснодара это победа частного клуба, существующего в том числе для прибыли (ну когда-нибудь, хочется верить) над футболом, цель которого побольше распилить и поменьше откатить. В общем.... ВПЕРЕ...