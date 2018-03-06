Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Размышления о спорте
    Интересные (чаще не очень) мысли о происходящем в спорте
      Автор Manchur

      Что для меня значит победа Краснодара

      Совсем скоро начнется матч московского Динамо против Краснодара. Матч, победа в котором позволит команде Галицкого закрепиться на второй строчке. Победа честного (хочется в это верить), частного футбола, ориентированного на болельщика, над, к сожалению, традиционным российским футболом, основанном на мутных схемах, непонятных трансферных историях и всем прочим, отпугивающим болельшика. Для меня победа Краснодара это победа частного клуба, существующего в том числе для прибыли (ну когда-нибудь, хочется верить) над футболом, цель которого побольше распилить и поменьше откатить. В общем.... ВПЕРЕ...
      0
      2
      Автор Manchur

      Есть ли у ПСЖ шанс пройти Реал

      Коэффициент на проход в 1/4 ПСЖ больше 3.5. Насколько реален вылет мадридского клуба?
      0
      4
    Показать ещe

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться