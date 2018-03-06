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    baltika

    О гандболе с любовью
    Заметки о женском гандболе
      Автор Masha Kalinina_14

      Размечталась, или Трефилов против Бужана в «Матче всех звезд»

      В НБА есть «Звездный уикенд», когда раз в год самые яркие баскетболисты сезона принимают участие в зрелищном товарищеском матче на радость болельщикам. Российская Единая Лига ВТБ переняла идею и уже второй раз подряд проводит свой праздник, в котором состязаются условные команды «Звезд России» и «Звезд мира», и он также пользуется популярностью в баскетбольной среде. Так почему же в гандболе нет своего «Матча всех звезд» (матч «Россия-СССР» после Олимпиады в Рио не в счет)?
      +9
      16
      Автор Masha Kalinina_14

      +5 причин, по которым мы любим женский гандбол

      Женский гандбол – это не только харизма Трефилова и олимпийский подвиг Рио, но и красавицы-спортсменки. Самый весенний обзор отечественной Суперлиги – здесь.
      +6
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