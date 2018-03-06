О гандболе с любовью

В НБА есть «Звездный уикенд», когда раз в год самые яркие баскетболисты сезона принимают участие в зрелищном товарищеском матче на радость болельщикам. Российская Единая Лига ВТБ переняла идею и уже второй раз подряд проводит свой праздник, в котором состязаются условные команды «Звезд России» и «Звезд мира», и он также пользуется популярностью в баскетбольной среде. Так почему же в гандболе нет своего «Матча всех звезд» (матч «Россия-СССР» после Олимпиады в Рио не в счет)?