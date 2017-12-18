Ставки Ставочки Ставчульки

Эвертон-Суонси 22:45 мск Эвертон Под руководством Сэма Эллардайса,игра ливерпульского клуба заметно преобразилась. Эвертон выиграл 3 из 3 последних игр чемпионата. Клубы встретившиеся на их пути были не такими уж и грозными,но проблем избежать все-таки не удалось. В сегодняшнем матче не будет принимать участие один из главных игроков стартового состава Лейтон Бэйнс. Суонси Суонси находится на дне таблице, до 17 места им осталось 4 очка,которые нужны как воздух. В последней игре они получили явный разнос от Манчестер Сити ( 0:4 ). Теперь команде нужно реабилитиррваться перед своими болельщиками...