Кажется, американцы изначально планировали продавать «Ливерпуль» через 10 лет. Разбираемся в работе инвестиционных фондов

Английский футбол шел по графику одной продажи клуба АПЛ в год («Ньюкасл»-2021, «Челси»-2022), но на прошлой неделе The Athletic громыхнул инсайдом о возможной смене владельцев «Ливерпуля». По информации издания, американская Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом с 2010-го, начала активно искать возможности для сделки.

В медиа сразу появились слухи, что ситуация может быть связана с худшим стартом сезона за последние 8 лет: «Ливерпуль» подошел к зимнему перерыву на 6-м месте, но с 15 очками отставания от лидирующего «Арсенала». Непопадание клуба в ЛЧ больно скажется на финансах клуба.

Правда, потенциальная продажа может быть обусловлена не только в спортивными результатами, но и самой моделью, по которой работает FSG. Американский фонд мог заранее планировать продать клуб через 10-12 лет после покупки ради прибыли.

Вместе с финансовым аналитиком Андреем Горбачевым из инвестиционной компании в Лондоне разбираемся, как устроены инвестиционные фонды и как это может повлиять на «Ливерпуль».

Зачем FSG вообще купил клуб в 2010-м?

FSG – прагматичный американский конгломерат, который следует модели private equity. Модель работает следующим образом: организация собирает инвесторов, которые передают собственные средства в управление менеджерам. Те в свою очередь приобретают актив с серьезным коммерческим потенциалом по выгодной цене. Инвесторам предоставляется план по оптимизации актива, который предусматривает выход из проекта с прибылью.

Как правило, такие планы делаются на 5–7 лет, однако при более крупных проектах (и это больше распространено в США, а не в Европе) срок может достигать 10–12 лет. После этого актив продается, а средства распределяются между инвесторами и менеджерами.

Приобретение «Ливерпуля» в 2010-м было инвестицией в так называемые проблемные активы (distressed assets): на тот момент клуб фактически был банкротом. Предыдущие владельцы Хикс и Жилетт работали с leveraged buyout (выкуп предприятий с использованием большой долговой нагрузки, по сути «в ипотеку»). В 2007 году Ливерпуль был продан им за £450 млн, из которых £180 млн было взято в кредит у Royal Bank of Scotland (RBS).

Менеджмент был крайне неэффективным, и клуб генерировал серьезные убытки на операционном уровне (грубо говоря, доходы от телетрансляций, спонсоров и матчдея не покрывали зарплаты футболистов), что означало невозможность выплаты RBS процентов по ипотеке. По времени ситуация совпала с глобальным финансовым кризисом 2008 года: процентные ставки по всему миру пошли вверх, а банки стали гораздо более аккуратно относиться к потенциальным заемщикам. В итоге после нескольких рефинансирований кредита RBS сумма ипотеки увеличивалась для того, чтобы клуб мог покрывать текущие убытки.

Инвесторы, входящие в клуб после Хикса и Жиллета, могли сразу серьезно улучшить состояние клуба. За финансовый год-09/10 убытки «Ливерпуля» составили £54.9 млн (из которых £40.1 млн – платежи по ипотеке от RBS).

Выкупая клуб за £300 млн, FSG тут же закрывал кредитную линию с RBS и расплачивался с рядом прочих кредиторов. «Ливерпуль» существенно очистил свой баланс и начал строительство команды фактически с чистого листа.

Что FSG сделали за 12 лет?

Безусловно, FSG видели в клубе серьезный потенциал для коммерческого улучшения. Несмотря на отказ от строительства нового стадиона, были вложены серьезные средства в модернизацию инфраструктуры:

Расширение Main Stand на 8 500 мест, законченное в 2016 году, стоило клубу £75 млн (£114 млн, если учитывать дополнительные инвестиции в инфраструктуру, благоустройство района и смежные инвестиции).

Строительство новейшей базы AXA Training Centre – £50 млн.

Расширение Anfield Road Stand на 7 000 мест, которое началось в сентябре 2021 года и должно быть закончено к началу сезона-2023/24, обойдется примерно в £60 млн.

Серьезное усиление коммерческой структуры бизнеса: за последние годы список спонсоров и партнеров пополнили AXA, Expedia, Sonos, Nivea и целый ряд других крупных компаний, которые представляют собой дополнительный нефутбольный доход для клуба.

Работа по увеличению популярности клуба в Юго-Восточной Азии и США.

Новый контракт с Nike.

Коммерческий настрой FSG был понятен и по неудавшимся инициативам менеджмента. Главным провалом стало участие в проекте Суперлиги, однако были и другие ошибки менеджмента: попытки запатентовать название «Ливерпуль» за клубом (а не городом), а также резонансное поднятие цен на билеты на домашние матчи, которые были спешно отозваны после масштабных протестов болельщиков.

Почему решили продавать сейчас и почему в этом виноват «Челси»?

Коммерческий потенциал клуба сейчас на максимуме, а качественная трансферная политика последних лет (особенно в области продажи игроков второго эшелона), успехи на поле, призовые за поздние стадии ЛЧ и рост ТВ-контрактов означает, что с финансовой точки зрения «Ливерпуль» одна из наиболее стабильных и экономически устойчивых топ-команд мирового футбола.

Главной целью FSG при приобретении «Ливерпуля» было и есть получение прибыли, а не наличие дорогой игрушки или трофейного актива в своем инвестиционном портфеле. Получение прибыли подразумевает покупку актива «внизу» (FSG приобрел «Ливерпуль» в ноябре 2010-го, когда клуб шел в зоне вылета АПЛ), а продажу, соответственно, «наверху».

Идеальным сценарием для продажи была бы победа в Лиге чемпионов прошлого сезона: FSG могли бы сказать, что они довели клуб так высоко, насколько могли, и хотели бы дать возможность новым инвесторам работать дальше. Однако Тибо Куртуа, Винисиус и компания думали по-другому, что, вероятно, подпортило планы FSG.

Вдобавок крайне не вовремя случилась эпопея с продажей «Челси». Вряд ли FSG мог позволить выставить команду на рынок, когда на нем уже был другой топ-клуб, на продаже которого сконцентрировалось больше внимания и давления. С другой стороны, несмотря на политическое давление и ухудшающуюся экономическую ситуацию, «Челси» был продано за ту цену, за которую менеджмент и ожидал его продать. Постфактум это могло стать одним из решающих факторов для выставления клуба на продажу практически сразу после завершения продажи «Челси». Если даже настолько проблемный актив может уйти за £3+ млрд, то финансово гораздо более стабильный и менее политичный «Ливерпуль» должен быть оценен явно дороже.

Сейчас вообще хорошее время продавать/покупать клубы?

Ситуация на мировых рынках осенью 2022-го напоминает 2008 год: экономики развитых стран одна за одной впадают в рецессию, процентные ставки по ипотекам растут, строительные работы останавливаются, а фондовые рынки находятся в свободном падении. Этот процесс только начинается, и следующие 18–24 месяца должны быть крайне сложными для мировой экономики. В такие турбулентные периоды стоимость активов практически всегда падает, особенно если процентные ставки растут. Соответственно, если не выйти из проекта сейчас, то вероятно придется ждать еще несколько лет (и возможную смену поколений в команде с потенциальным уходом Юргена Клоппа) для того, чтобы продать актив по той цене, которую за него можно выручить сейчас.

В плюс продавцам играет то, что сейчас заемных средств у клуба не так много: на 31 мая 2021-го (дата последнего выпущенного бухгалтерского баланса клуба) кредиты составляют £199 млн (из которых внешние – £128 млн). Можно предположить, что практически весь доход от продажи клуба зафиксирует именно структура FSG.

Что все это значит для «Ливерпуля»?

Для клуба продажа вероятнее всего будет положительным импульсом. За 12 лет владения FSG превратили проблемный актив в трофейный. Это значит, что смысла выкупать «Ливерпуль» для развития его как бизнеса не так много. Высока вероятность того, что клуб выкупит структура, обладающая гораздо большими финансовыми возможностями, чем сама FSG. Это должно предоставить более серьезный фундамент для конкуренции с «Манчестер Сити» (безусловно, при отсутствии самодурства новых владельцев).

Примечательно, что владельцы клуба уже пообещали болельщикам и городу, что продадут актив «только в правильные руки». Скорее всего это означает, что покупатель должен пройти все банковские проверки на легитимность средств, однако возможен и механизм, который использовал Абрамович, взявший с нового владельца «Челси» гарантии о дальнейших инвестициях в клуб.

Кто хочет купить «Ливерпуль»?

По последним данным Forbes, «Ливерпуль» оценивается в 3,6 млрд фунтов. Daily Mail сообщил, что FSG готовы торговаться от £2,7 млрд, но учитывая ценник за «Челси» этим летом, «Ливерпуль» скорее всего будет продан дороже.

Среди возможных кандидатов на покупку клуба несколько претендентов:

• Стив Баллмер – американский владелец баскетбольного «Лос-Анджелес Клипперс», бывший генеральный директор «Майкрософт» и обладатель £85-миллиардного состояния. По опросу The Athletic, Баллмер занял первое место в списке лучших владельцев в НБА.

• Стивен Пальюка – американский совладелец «Аталанты» и баскетбольных «Селтикс» этим летом хотел купить «Челси», а теперь вступил в гонку за «Ливерпуль».

• Harris Blitzer Sports and Entertainment – молодая компания создана в 2017 году бизнесменами Дэвидом Блитцером и Джошом Харрисом для управления совместными активами. У них солидное спортивное резюме: баскетбольная «Филадельфия», хоккейные «Нью-Джерси Дэвилс» и английский «Кристал Пэлас», долю в котором придется продать, если компания купит «Ливерпуль».

В числе претендентов называли британского бизнесмена сэра Джима Ратклифа, который владеет французской «Ниццей», и потенциальных инвесторов из стран Ближнего Востока, но по данным медиа в гонке остались только три основных кандидата. Индийского бизнесмена и восьмого человека в списке самых богатых людей в мире Мукеша Амбани с состоянием в £80 млрд тоже считали вероятным кандидатом, но в среду он выпустил заявление, в котором назвал слухи о покупке фейком.

CBS утверждает, что FSG хочет провернуть сделку как можно быстрее. Возможно, мы узнаем новых – и скорее всего тоже американских – владельцев «Ливерпуля» уже в ближайшие недели.

Фото: Gettyimages.ru/Phil Noble – Pool, Christopher Furlong, Julian Finney, Eric Espada; globallookpress.com/Bernd KÃ¶nig, IMAGO/Cameron Smith