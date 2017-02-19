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    Loko on the tracks

    Loko on the tracks

    О жизни Локомотива и немножко о коммуникациях в футболе

    Лента блога О блоге и авторах
    |Автор Евгений Капинус

    «Локомотив»: в предвкушении весны

    Евгений Капинус рассуждает о «железнодорожных пертурбациях».

    стадион Локомотив, Джефферсон Фарфан, РФПЛ, Александр Самедов, Юрий Семин, Локомотив, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Антонио Конте
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