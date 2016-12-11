La Grande Belleza

сегодня, 13:54 Автор Эрнест Леньков «Брайтон Энд Хоув Альбион». Темная лошадка со светлой головой Удержать место в лиге невероятно сложная задача для новичков высшего дивизиона Англии. А что делать, если клуб обладает скромным составом? Да и вообще впервые оказывается в Премьер-лиге? На все эти вопросы в этом сезоне, судя по всему, способен ответить Крис Хьютон, исторически выведший «Брайтон» в АПЛ и, в перспективе, сохранивший его имя в элите английского футбола на будущий год. Некоторые детали успеха команды вместе с разбором игры ее главного лидера и творца на поле ждут вас в данном материале.