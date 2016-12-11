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    La Grande Belleza
    Футбольный аналитический портал
      Автор Эрнест Леньков

      «Брайтон Энд Хоув Альбион». Темная лошадка со светлой головой

      Удержать место в лиге невероятно сложная задача для новичков высшего дивизиона Англии. А что делать, если клуб обладает скромным составом? Да и вообще впервые оказывается в Премьер-лиге? На все эти вопросы в этом сезоне, судя по всему, способен ответить Крис Хьютон, исторически выведший «Брайтон» в АПЛ и, в перспективе, сохранивший его имя в элите английского футбола на будущий год. Некоторые детали успеха команды вместе с разбором игры ее главного лидера и творца на поле ждут вас в данном материале.
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      Автор Эрнест Леньков

      В чем беда Тьемуэ Бакайоко ?

      Этим летом к лондонскому «Челси» присоединился 23-летний французский центральный полузащитник, чемпион Франции и полуфиналист Лиги Чемпионов Тьемуэ Бакайоко. Не смотря на то, что игрок застолбил себе место в основе клуба, множество критиков и, в частности, Goal.com выделяют Тьемуэ, как одно из главных разочарований первой половины сезона Английской Премьер-лиги. Действительно ли француз так плох? Попробуем разобраться с этим.
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      Автор Эрнест Леньков

      «Наши» в Английской Премьер Лиге

      11 декабря 2016 года представитель сборной Армении Генрих Мхитарян открыл счет своим голам в АПЛ, щелкнув по воротам Льориса, практически не оставив ему шансов спасти свою команду. Думаю, что многие жители РФ рады за Генриха, да и относятся к нему как к «своему» парню. Что ж, всем любителям техничного армянского футболиста предлагаю обязательно подписаться на него в «Вконтакте»(https://vk.com/micki_taryan) и вспомнить голевые дебюты самых ярких представителей стран СНГ двадцать первого столетия в Английской Премьер Лиге.
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