Игрок Евгений Колесников о профессиональном, детском баскетболе, и не только о нем.
В этот раз я решил развить тему комбинаций, т.к. судя по вашим лайкам и комментариям к предыдущему посту, она вызвала у вас интерес. Конечно, охватить все разнообразие комбинаций в одном, двух и даже десяти постах нереально. Поэтому я решил в этот раз разобрать 3 комбинации двух команд на примере одной игры.
В этот раз предлагаю затронуть такую баскетбольную тему, как комбинации. Думаю, вы знаете, что за время, отведенное команде на атаку, ее игроки действуют на паркете в определенном порядке. Каждый такой порядок, вернее последовательность действий называется комбинацией. И не удивляйтесь, что это слово я буду использовать в посте много-много раз.
Неделя прошла с того времени, как в Сочи прошел Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ. Вроде бы всего неделя, но кажется, что та пара праздничных дней уже потонула в веренице рабочих будней – матчей, тренировок, переездов. Все же хочется еще раз вспомнить то действо, что проходило в том городе, где черные ночи и где гремели олимпийские победы. В общем, вспомню обо всем по порядку.
Первый свой пост я хотел бы посвятить Матчу звезд. В субботу в Сочи состоится первый «Матч Всех Звезд» Единой Лиги ВТБ. Я приму в нем участие и скажу сразу, что с нетерпением ожидаю этого момента. Матч звезд, Сочи, болельщики… Что еще нужно для счастья? Конечно, не только это. Но, думаю, нас всех с вами ожидает очень интересное зрелище. Мы прибыли в Сочи накануне чартерным рейсом из Москвы – все участники матча. И уже этот момент добавил радости и точно увеличил градус ожидания от предстоящего.
12 марта 14:20
Комбинации на примере матча «Зенит» – «Локомотив». Блог Евгения Колесникова
1 марта 12:30
Баскетбольный код. Евгений Колесников – о комбинациях
19 февраля 21:57
Матч Звезд – как это было
10 февраля 22:54
В предвкушении субботнего вечера
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