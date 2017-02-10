12 марта 14:20 | Автор Автор EKolesnikov Комбинации на примере матча «Зенит» – «Локомотив». Блог Евгения Колесникова В этот раз я решил развить тему комбинаций, т.к. судя по вашим лайкам и комментариям к предыдущему посту, она вызвала у вас интерес. Конечно, охватить все разнообразие комбинаций в одном, двух и даже десяти постах нереально. Поэтому я решил в этот раз разобрать 3 комбинации двух команд на примере одной игры. Рейтинг +36

1 марта 12:30 | Автор Автор EKolesnikov Баскетбольный код. Евгений Колесников – о комбинациях В этот раз предлагаю затронуть такую баскетбольную тему, как комбинации. Думаю, вы знаете, что за время, отведенное команде на атаку, ее игроки действуют на паркете в определенном порядке. Каждый такой порядок, вернее последовательность действий называется комбинацией. И не удивляйтесь, что это слово я буду использовать в посте много-много раз. Рейтинг +106

19 февраля 21:57 | Автор Автор EKolesnikov Матч Звезд – как это было Неделя прошла с того времени, как в Сочи прошел Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ. Вроде бы всего неделя, но кажется, что та пара праздничных дней уже потонула в веренице рабочих будней – матчей, тренировок, переездов. Все же хочется еще раз вспомнить то действо, что проходило в том городе, где черные ночи и где гремели олимпийские победы. В общем, вспомню обо всем по порядку. Рейтинг +22