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    Колесо обозрения

    Колесо обозрения

    Игрок Евгений Колесников о профессиональном, детском баскетболе, и не только о нем.

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    |Автор EKolesnikov

    Комбинации на примере матча «Зенит» – «Локомотив». Блог Евгения Колесникова

    В этот раз я решил развить тему комбинаций, т.к. судя по вашим лайкам и комментариям к предыдущему посту, она вызвала у вас интерес. Конечно, охватить все разнообразие комбинаций в одном, двух и даже десяти постах нереально. Поэтому я решил в этот раз разобрать 3 комбинации двух команд на примере одной игры.

    Зенит, Локомотив-Кубань, Евгений Колесников, Единая лига ВТБ
    Рейтинг +36
    8 комментариев
    |Автор EKolesnikov

    Баскетбольный код. Евгений Колесников – о комбинациях

    В этот раз предлагаю затронуть такую баскетбольную тему, как комбинации. Думаю, вы знаете, что за время, отведенное команде на атаку, ее игроки действуют на паркете в определенном порядке. Каждый такой порядок, вернее последовательность действий называется комбинацией. И не удивляйтесь, что это слово я буду использовать в посте много-много раз.

    Евгений Колесников, Автодор, Единая лига ВТБ, НБА, Turkish Airlines Euroleague
    Рейтинг +106
    15 комментариев
    |Автор EKolesnikov

    Матч Звезд – как это было

    Неделя прошла с того времени, как в Сочи прошел Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ. Вроде бы всего неделя, но кажется, что та пара праздничных дней уже потонула в веренице рабочих будней – матчей, тренировок, переездов. Все же хочется еще раз вспомнить то действо, что проходило в том городе, где черные ночи и где гремели олимпийские победы. В общем, вспомню обо всем по порядку.

    Рейтинг +22
    0 комментариев
    |Автор EKolesnikov

    В предвкушении субботнего вечера

    Первый свой пост я хотел бы посвятить Матчу звезд. В субботу в Сочи состоится первый «Матч Всех Звезд» Единой Лиги ВТБ. Я приму в нем участие и скажу сразу, что с нетерпением ожидаю этого момента. Матч звезд, Сочи, болельщики… Что еще нужно для счастья? Конечно, не только это. Но, думаю, нас всех с вами ожидает очень интересное зрелище. Мы прибыли в Сочи накануне чартерным рейсом из Москвы – все участники матча. И уже этот момент добавил радости и точно увеличил градус ожидания от предстоящего.
    Рейтинг +21
    2 комментария
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