О Российском футболе

И так. Вот уж утро следующего дня наступило после матча и на слегка остывшую голову хочется порассуждать о матче Арсенал-ЦСКА. И ведь смотря первые минуты матча казалось что всё идёт идеально для ЦСКА и Гончаренко удалось и состав ротировать и похоже гол рано или поздно залетит. Но прошло 20 минут матча и... И всё это чувство улетучилось так как Арсенал стал отвечать опасными контр атаками, вместо адекватной игры в атаке армейцы показывали нечто невнятное в стиле бей-беги. Чем дальше тем игра становилась печальней. По какой-то причине во втором тайме с игры сняли Оланаре который очень здорово ...