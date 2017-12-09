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    baltika

    О Российском футболе
    Рассуждения о текущем положении дел в РФПЛ
      Автор Владимир Арифов

      За день до игры на ВЭБ Арене

      В прошлый вторник армейцы провели свой первый официальный матч в 2018-м году. Проходил этот матч в рамках 1/16 Лиги Европы, куда армейцы попали заняв 3-е место в своей группе в Лиге Чемпионов. Соперником была сербская Црвена Звезда из Белграда. Сербы проделали длинный путь, начав с первого кваллификационного раунда Лиги Европы. Сербы выбили из Лиги Европы такие команды как: Спарта Прага, Краснодар. Также дважды был обыгран Кёльн и ничья с Арсеналом и Батэ. Впечатляющие результаты при очень сухой игре. В групповом этапе, сербы забили всего три гола, пропустив два. В нашем матче всё завершилось ...
      +3
      Автор Владимир Арифов

      Испанские каникулы армейцев

      Недавно подошёл к концу второй предсезонный сбор ЦСКА, завершившись матчем против Торрвьехи, клуба из региональной испанской лиги. Предсезонные сборы, это всегда череда скучных новостей о тренировках, которые разбавляются товарищескими матчами и иногда новостями с трансферного рынка. Фанатам ЦСКА, впервые за несколько лет было за чем следить. В середине января поползли слухи о возвращении Мусы в ЦСКА. По началу, всё это казалось странным. Сам Муса молчит, руководство слухи не комментирует, а тренер сборной Нигерии уверенно заявляет, что Муса уже в ЦСКА. На счастье всех армейских фанатов, эти р...
      +13
      3
      Автор Владимир Арифов

      5 подвигов Вернблума

      Многое можно сказать про Понтуса Вернблума. Многие его ненавидят, за излишнюю грубость, 68 желтых карточек в матчах РФПЛ (к слову был удалён всего лишь раз).
      +14
      3
      Автор Владимир Арифов

      Спартак-ЦСКА после Англии

      Завтра состоится финальный матч для ЦСКА и Спартака в 2017-м году. Год был длинным, полным взлётов и падений, но об этом в следующий раз. Сегодня хочется поговорить о главном дерби страны, проанализировать последние матчи этих команд и поразмышлять над возможным результатом.
      +7
      3
      Автор Владимир Арифов

      После матча в Туле

      И так. Вот уж утро следующего дня наступило после матча и на слегка остывшую голову хочется порассуждать о матче Арсенал-ЦСКА. И ведь смотря первые минуты матча казалось что всё идёт идеально для ЦСКА и Гончаренко удалось и состав ротировать и похоже гол рано или поздно залетит. Но прошло 20 минут матча и... И всё это чувство улетучилось так как Арсенал стал отвечать опасными контр атаками, вместо адекватной игры в атаке армейцы показывали нечто невнятное в стиле бей-беги. Чем дальше тем игра становилась печальней. По какой-то причине во втором тайме с игры сняли Оланаре который очень здорово ...
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