Хибара одного мечтателя

7 сентября 2016, 22:02 Автор Влад Рябов Любовь (рассказ) Пускай первой записью в блоге будет этот небольшой рассказ, вернее, на звание рассказа эта вещь вряд ли потянет по объёму. Назовём это «фантазией» – одной из нескольких, написанных мной на фоне не столь давних событий на Ближнем Востоке. Развитие идей ИГИЛ, отношение его сторонников к футболу, тонкая взаимосвязь между политикой, обществом и спортом – симбиозом этих понятий я был вдохновлён, когда решил описать свои чувства и мысли на бумаге. Вот что из этого получилось.