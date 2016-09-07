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    baltika

    Хибара одного мечтателя
    Проза (и не только) на футбольную тематику
      Автор Влад Рябов

      Любовь (рассказ)

      Пускай первой записью в блоге будет этот небольшой рассказ, вернее, на звание рассказа эта вещь вряд ли потянет по объёму. Назовём это «фантазией» – одной из нескольких, написанных мной на фоне не столь давних событий на Ближнем Востоке. Развитие идей ИГИЛ, отношение его сторонников к футболу, тонкая взаимосвязь между политикой, обществом и спортом – симбиозом этих понятий я был вдохновлён, когда решил описать свои чувства и мысли на бумаге. Вот что из этого получилось.
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