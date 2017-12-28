Карамельное послевкусие

«Локомотив» удивил и вместе с тем логично продолжил, как и полгода назад, чемпионской поступью.
Игра «Сити» в атаке, помимо всем известной саги про контроль мяча, строится на забросах со стороны оборонительной линии и пасов низом ближе к чужим воротам. Так играют Гюндоган и Де Брюйне. Происходит своеобразный поиск низом. Однако команда неумолимо играет стоя.
Главный вопрос оставался, способны ли Азар или Фабрегас самостоятельно что-то создать без участия Мораты. Содержание их игры – вопросы к Конте.
Последние игры Премьерлиги показывают, «Лестер» по-прежнему очень силен.
Аритмия – это про «Ливерпуль» со слабым соперником.
Замечал ранее, что «МЮ» через чур зависим от формы Лукаку. Эта закономерность явствует из матча в матч. Казалось бы, появление в старте Златана говорило о том, что мы увидим избавление от Лукаку-зависимости, но этого не случилось.
«Тоттенхэм» - самая английская команда на данный момент, и это помогает чувствовать себя ее игрокам абсолютно комфортно в английском чемпионате, однако насколько английские сами по себе соперники – большой вопрос.
Ситуация в Премьерлиге, да еще большой вопрос, только ли в Премьерлиге, упорно твердит: 4 для них в Лиге чемпионов – это чрезвычайно мало.
Краткое размышление о природе английского голевого пиршества, ставшего традиционным
Для молодой поросли Роберто Донадони в игре с «Ювентусом» результат – не главное.