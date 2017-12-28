Карамельное послевкусие

28 декабря 2017, 05:44 Автор Toulousain Об игре «Манчестер Сити» Игра «Сити» в атаке, помимо всем известной саги про контроль мяча, строится на забросах со стороны оборонительной линии и пасов низом ближе к чужим воротам. Так играют Гюндоган и Де Брюйне. Происходит своеобразный поиск низом. Однако команда неумолимо играет стоя.

27 декабря 2017, 20:55 Автор Toulousain Фишка Конте: запрет игры вертикально Главный вопрос оставался, способны ли Азар или Фабрегас самостоятельно что-то создать без участия Мораты. Содержание их игры – вопросы к Конте.

27 декабря 2017, 04:41 Автор Toulousain Игра «Лестера» Последние игры Премьерлиги показывают, «Лестер» по-прежнему очень силен.

27 декабря 2017, 04:31 Автор Toulousain Игра «Ливерпуля» Аритмия – это про «Ливерпуль» со слабым соперником.

26 декабря 2017, 20:16 Автор Toulousain «МЮ»: бойцовский навал как альтернатива нахождению лидера Замечал ранее, что «МЮ» через чур зависим от формы Лукаку. Эта закономерность явствует из матча в матч. Казалось бы, появление в старте Златана говорило о том, что мы увидим избавление от Лукаку-зависимости, но этого не случилось.