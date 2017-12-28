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    Sports.ru
    baltika

    Карамельное послевкусие
    Англия, Испания, Германия, Шотландия, Бельгия, Скандинавия, Турция
      Автор Toulousain

      Об игре «Манчестер Сити»

      Игра «Сити» в атаке, помимо всем известной саги про контроль мяча, строится на забросах со стороны оборонительной линии и пасов низом ближе к чужим воротам. Так играют Гюндоган и Де Брюйне. Происходит своеобразный поиск низом. Однако команда неумолимо играет стоя.
      +9
      4
      Автор Toulousain

      Фишка Конте: запрет игры вертикально

      Главный вопрос оставался, способны ли Азар или Фабрегас самостоятельно что-то создать без участия Мораты. Содержание их игры – вопросы к Конте.
      +7
      3
      Автор Toulousain

      Игра «Лестера»

      Последние игры Премьерлиги показывают, «Лестер» по-прежнему очень силен.
      +5
      Автор Toulousain

      Игра «Ливерпуля»

      Аритмия – это про «Ливерпуль» со слабым соперником.
      +21
      1
      Автор Toulousain

      «МЮ»: бойцовский навал как альтернатива нахождению лидера

      Замечал ранее, что «МЮ» через чур зависим от формы Лукаку. Эта закономерность явствует из матча в матч. Казалось бы, появление в старте Златана говорило о том, что мы увидим избавление от Лукаку-зависимости, но этого не случилось.
      +1
      2
      Автор Toulousain

      39 потрясающе легким образом

      «Тоттенхэм» - самая английская команда на данный момент, и это помогает чувствовать себя ее игрокам абсолютно комфортно в английском чемпионате, однако насколько английские сами по себе соперники – большой вопрос.
      +3
      Автор Toulousain

      Почему опять 3:3, а не 0:0

      Краткое размышление о природе английского голевого пиршества, ставшего традиционным
      +11
      4
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