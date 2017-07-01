Проблемы детского футбола

Удивительный парадокс.
Остап Бендер он же Марьянович, профессор – шахматист детского футбола в России.
Логичным рассуждением хочу дать понять Галицкому С.Н. о том, что этот «профессор» не из детского футбола.
Ремарка: 2002 год рождения в академии ФК Краснодара пройдет все фазы обучения, с 6 до 17 лет.
В свое время рецепт Кока-Колы продали одному фармацевту за 100 Долларов, и он на этом сколотил целое состояние.
Шахматное мышление не помощник в футбольном. А Аршавин играл в шашки.
Футбольные секреты семьи Еременко.
Пожелание. Что надо понять и изменить в методике воспитания молодых футболистов академии ФК Краснодар, для плодотворной работы на будущее.
В 2007 году Слуцкий говорил одно, прошло 10 лет и он же говорит совершенно обратное.
В детском возрасте дети должны играть в детский футбол, а не во взрослый ( одно, два касания и понадежней и тому подобное).