RYZHOV IGOR

СМОЖЕТ ЛИ МАКСИМ КОВАЛЬ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ИГРАЯ ЗА ДЕПОРТИВО?
СМОЖЕТ ЛИ МАКСИМ КОВАЛЬ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ИГРАЯ ЗА ДЕПОРТИВО? Подводя итоги зимнего трансферного окна сезона 2017/2018, можно было бы выделить массу интересных трансферов, переходов и обменов игроков. Но, одним из главных событий, для фанатов украинского футбола, стал трансфер Максима Коваля из киевского Динамо в испанский Депортиво на правах аренды до конца этого сезона. Своим переходом он заставил задуматься мировую футбольную общественность и, в частности, болельщиков украинского футбола о рациональности этого трансфера для самого Депортиво и, прежде всего, для Максима Коваля. Давайте попробуем...