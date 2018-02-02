RYZHOV IGOR

СМОЖЕТ ЛИ МАКСИМ КОВАЛЬ ПОКАЗАТЬ СЕБЯ ИГРАЯ ЗА ДЕПОРТИВО? Подводя итоги зимнего трансферного окна сезона 2017/2018, можно было бы выделить массу интересных трансферов, переходов и обменов игроков. Но, одним из главных событий, для фанатов украинского футбола, стал трансфер Максима Коваля из киевского Динамо в испанский Депортиво на правах аренды до конца этого сезона. Своим переходом он заставил задуматься мировую футбольную общественность и, в частности, болельщиков украинского футбола о рациональности этого трансфера для самого Депортиво и, прежде всего, для Максима Коваля. Давайте попробуем...

КТО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДОСТОИН СТАТУСА ЛУЧШЕГО ФУТБОЛИСТА УКРАИНЫ? АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ИЛИ ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА? На сегодняшний день, ни для кого не секрет, что среди футболистов, которые защищают цвета украинской сборной на мировой арене, можно выделить только несколько ребят, которые действительно могут и готовы составить конкуренцию другим игрокам мирового и европейского класса на клубном уровне. Среди таких людей, находятся, наверно, лучшие представители украинского футбола, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка. Анализ именно этих двух игроков действительно заслуживает внимания, по одной прос...