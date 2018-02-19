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    baltika

    Почему они стали лучше
    Да просто читайте..
      Автор hrachoff

      Почему Мхитарян уже сейчас лучше Санчеса

      Армянин провел всего 4 матча в составе «канониров», но он уже лучше Алексиса. Зимой 2018 года случилось очень знаковое для мирового футбола событие. Впервые за много лет случился громкий, как по именам, так и по резонансу, обмен игроками между клубами. Знаменателен он тем, что может повлечь за собой тенденцию на обмены, в условиях неимоверно растущих цен на игроков, это будет спасительной шлюпкой для многих клубов. Многие говорили, что «МЮ» несказанно повезло, что они приобрели игрока мирового уровня, попутно избавившись от «лавочника» Генриха. Но первые мат...
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