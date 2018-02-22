Околофутбол

Полицейский в Бильбао умер от приступа из-за брошенной фанатами петарды
Как сообщается, полицейский полицейский получил удар по лицу пиротехническим изделием, предположительно, брошенным кем-то из участников столкновения. Пострадавший был доставлен в больницу, где у у него произошёл сердечный приступ. Врачам не удалось спасти мужчину. Отметим, что радио Cadena Ser со ссылкой на полицейский источники сообщило, что файер был брошен со стороны российских фанатов. Уточняется также, что погибший сотрудник полиции находился поблизости от места инцидента.