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    baltika

    Околофутбол
    Околофутбол
      Автор Россия под пятой ЗОГ

      Полицейский в Бильбао умер от приступа из-за брошенной фанатами петарды

      Как сообщается, полицейский полицейский получил удар по лицу пиротехническим изделием, предположительно, брошенным кем-то из участников столкновения. Пострадавший был доставлен в больницу, где у у него произошёл сердечный приступ. Врачам не удалось спасти мужчину. Отметим, что радио Cadena Ser со ссылкой на полицейский источники сообщило, что файер был брошен со стороны российских фанатов. Уточняется также, что погибший сотрудник полиции находился поблизости от места инцидента.
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      Автор Россия под пятой ЗОГ

      Уличная война фанатов Спартака с антифашистами / антифашисты потерпели поражение

      Около 150 кб хулиганов патрулируют улицы Бильбао. На опустевшем перекрёстке канонада из многочисленных салютов. Местные ультрас забились в кабак, как крысы в нору и оттуда швыряются скамом. Махач на входе, петухи орудуют палками. Полиция атакует русских с обоих сторон и оттесняет от кабака, спасая шавок от расправы
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      Автор Россия под пятой ЗОГ

      «Сталин отправил бы их в ГУЛАГ!» – фанаты «Спартака» сеют панику в Бильбао

      Приводим вашему вниманию перевод комментариев баскских поклонников футбола в связи с приездом большой группы спартаковских болельщиков в Бильбао. Unai_Guti99 – Наверняка «ультрас» «Спартака» знают место, где будет проходить митинг против нацизма, и может случиться серьезнейшая потасовка. Но и отступать – тоже не вариант. Посмотрим, что будет… Vanesa Guapilla – В среду и четверг ожидаются горячие стычки из-за приезда спартаковских «фирм». Уже половина Европы знает их, а едут эти ребята не за тем, чтобы поддерживать свою команду, а для...
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      Автор Россия под пятой ЗОГ

      Фанаты из Бильбао: Ультрас «Спартака» — неонацисты, а мы – за СССР и Донбасс!

      Фанаты «Атлетик Бильбао» провели марш против ультрас «Спартака» и рассказали о своем отношении к фанатам из России. 22 февраля 16:26 Автор: Вадим Анисимов Источник: «Советский спорт» Московский «Спартак» сегодня сыграет в Бильбао против местного «Атлетика». Фанаты баскского клуба известны своими лево-радикальными взглядами, что еще сильнее подогревает интригу перед стартовым свистком. Еще вчера активные ультрас-группы местного клуба провели так называемый «антифашистский марш» против приезда в их город фанатов из России. Н...
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      Автор Россия под пятой ЗОГ

      Почему фанатов Спартака считают нацистами ?

      Факты и ничего кроме фактов в 2007 году в Самаре спартаковские фанаты вывесили оскорбительный баннер, в котором предложили на английском некой «обезьяне отправиться домой». Причём досталось от ультрас не чужому игроку, а собственному нападающему Веллитону. Руководство «Спартака» долго пыталось убедить всех, что это не их фанаты, пока не всплыло фото, на котором вместе с этим баннером был заснят едва ли не весть актив красно-белого фан-движения. 2013)КРАСНО-БЕЛЫЙ НАЦИЗМ? Устроившие беспорядки фанаты ФК «Спартак» размахивали флагом со свастикой в Ярославле 201...
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      Автор Россия под пятой ЗОГ

      Ультрас «Спартака»: любители насилия, расисты и мастера боевых искусств. Как СМИ промывают мозги баскам

      Вчера стало известно о случаях нападения болельщиков «Атлетика» на приехавших в Бильбао фанатов «Спартака». Почему баски так агрессивно настроены? Попробуем разобраться. Одной из основных причин является пропаганда местных СМИ. В преддверие матча со «Спартаком» баскская ежедневная газета «El Correo» («Почта», одна из самых популярных газет в Испании) выпустила статью о болельщиках красно-белых с заголовком «Ультрас «Спартака»: любители насилия, расисты и мастера боевых искусств», в которой обвинила московских ф...
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