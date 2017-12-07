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    baltika

    «Горячие клюшки»
    Новости и обзоры матчей КХЛ
      Автор AnnyCh

      «Сломленная Корея».Наперекор всем и во имя страны

      Исторический и одновременно удивительный финал Олимпийский игр по хоккею. В главном матче турнира, в битве за золотые медали вступили хоккеисты из России и Германии. Безоговорочным фаворитом встречи в прочем, как и на любом турнире была наша сборная, но если учесть факт выхода немецкой команды в финал, которые по ходу турнира умудрились обыграть шведов и самих канадцев, игра обещала быть зрелищной. Нервозность у российский хоккеистов почувствовалась сразу же, как спустя 20 секунд после стартового свистка Сергей Андронов заработал меньшинство, которым на наше счастье Германия не воспользовалась...
      +11
      Автор AnnyCh

      «Засушливый» Баффало

      От каждого МЧМ по хоккею, мы всегда ждем чего-то особенного: ждем красивых матчей, эффектных голов и конечно ярких побед. И этот ЧМ не стал исключением. Мы привыкли к тому, что Брагин привозит на Мировое первенство боевой коллектив, готовый биться и умеющий побеждать. И все у нас получалось, на протяжении многих лет, начиная с 2011 года неизменно российская «молодежка» привозила с собой медали. Они были разного достоинства, но все заслуженны игрой и одинаково дороги, для самих себя и для болельщиков. Но в этот раз Баффало, стал для нас совсем не гостеприимным. В стартовой игре про...
      +2
      Автор AnnyCh

      «Конструктор » «СКА»

      В гости к «Ак Барсу» прибыли главные «забивалы» с Невы.Конечно «яркая» афиша,»пестрела» на стадионе Татнефть Арены, сошлись лидеры своих конференций,но почему-то ощущение преимущества «СКА»,удивительным образом «нависло» перед началом встречи,наверное потому-что «СКА» и «Ак Барс» занимающие первые места на» Западе» и «Востоке»,в сводной таблице разделяют 34 балла(«Ак Барс»-1 игра в запасе) Питер лучший: при розыграше боьльшинства забитых и пропушенных шайб набору ...
      +9
      Автор AnnyCh

      «Негостеприимная» Казань

      Центральный матч тура, в гости к Ак Барсу пожаловали хоккеисты из Магнитогорска. Если говорить о фаворите этой встречи, то ими безоговорочно являются подопечные Зинэтулы Билялетдинова, которые занимают позицию лидера, в конференции Восток, «Магнитка» же напротив, располагается на непривычном для себя низком месте и пока находиться в поиске своей игры. Заброшенную шайбу, мы увидели под занавес 1 периода, когда после неудачных действий Сергея Терещенко, на синей линии, защитник Иржи Секач, выскочив на «рандеву» с Василием Кошечкиным, с неудобной переигрывает голкипера Мет...
      +17
      Автор AnnyCh

      «Злая» Сибирь

      Сибирь и Амур команды, которые пока остаются за пределами заветной восьмерки. 11 и 10 места Восточной конференции, поэтому статус у данной встречи носит принципиальный характер, как любят, говорить в такой ситуации игра за 6 очков. К этому противостоянию, коллективы подошли в разном эмоциональном состоянии. Если хабаровчане , в своей выездной серии, в предыдущих 7 матчах неизменно набирали очки, то Новосибирцы ...
      +3
      1
      Автор AnnyCh

      «Захватывающий» Питер

      Не так давно в широкие массы просочилась информация о возможности появления еще одного клуба Кхл, базирующимся в Санкт-Петербурге. Можно начать обсуждение этой темы со всяческих сторон, посмотреть на нее под разным углом, одно останется неизменным- участь данной дискуссии, сугубо философская, ибо найдутся, как сторонники так и противники нового творения. Безусловно -это плюс, когда один «сильный» город, с хорошим финансовым подспорьем, имеет желание, а главное возможность содержать 2 клуба с надлежащими условиями труда и с соответствующей заработной платой. Правда в связи с этим, у...
      +4
      8
      Автор AnnyCh

      Хет-трик Найджела Доуса или «незачет» Салавату от «профессора» Вестерлунда

      Уфа за предыдущие 2 матча подарил нам целое голевое пиршество: 17 шайб, совсем недружелюбно разделились на ХК Сочи и Нежникамский Нефтехимик.
      +10
      1
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