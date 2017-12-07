«Горячие клюшки»

26 февраля, 01:00 Автор AnnyCh «Сломленная Корея».Наперекор всем и во имя страны Исторический и одновременно удивительный финал Олимпийский игр по хоккею. В главном матче турнира, в битве за золотые медали вступили хоккеисты из России и Германии. Безоговорочным фаворитом встречи в прочем, как и на любом турнире была наша сборная, но если учесть факт выхода немецкой команды в финал, которые по ходу турнира умудрились обыграть шведов и самих канадцев, игра обещала быть зрелищной. Нервозность у российский хоккеистов почувствовалась сразу же, как спустя 20 секунд после стартового свистка Сергей Андронов заработал меньшинство, которым на наше счастье Германия не воспользовалась...