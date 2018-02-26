26 февраля, 20:57 Автор Хидеж Конец Олимпийского цикла: все ушли, а я остался Олимпиада – чудесное время, когда к берегу фигурного катания причаливают новые путники. Правда, полюбившиеся новичкам фигуристы после Олимпиады могут исчезнуть в два счёта. Останется только грустить, как неожиданно случился этот уход. Подстелить себе соломку и прикинуть, кто ещё останется в обойме, можно, посмотрев на участников прошлого цикла, на то, что с ними происходило, кто ушёл, кто продолжил бороться, а кто стал чемпионом уже не в первый раз. Познакомим читателей с раскладом в мужском одиночном катании Сочи-2014 и завершившегося Оли-цикла, а предсказания предлагаем составить самим.