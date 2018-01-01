La Sentiero

вчера, 14:34 Автор Виталий Луцкий «Девятый клуб за девять лет? Не перебор ли? Нет, если «Интер» платит 90 миллиардов лир» Виталий Луцкий - о Кристьяне Вьери Беготня и прыжки в длину надоели, в футболе вообще ставили левым защитником – скукота, вот и понесло его в сиднейский торговый центр – воровать велосипеды. Это вам не веселые старты на 100, 200 и 400 метров, где Вьери финишировал первым, тут надо и дрожь побороть, и замок разблокировать, и смыться не только быстро, но и незаметно. Вьери – глава банды: друзья на стреме (среди них – Аттилио, сын Тони Маркони, владельца команды, в которой начинал карьеру Кристиан Вьери, и заканчивал его отец Боб), а он взламывает замок, гонит велосипед в ...