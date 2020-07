❤️♣️ Вышла главная книга года о покере. О том, как бросить работу ради мечты попасть на WSOP

Мария Конникова и ее покерное приключение.

Это рецензия на главную покерную книгу года. Американская журналистка Мария Конникова написала о том, как поставила на паузу успешную карьеру в СМИ, чтобы с нуля научиться играть в покер и поучаствовать в чемпионате мира по покеру, Мировой серии WSOP.

Какой шанс, что следующий троллейбус приедет не по расписанию, и я опоздаю на работу? Что в столовой я съем испорченный кусок мяса и слягу на два дня с отравлением? Сдам ли я зачет, если хорошо знаю только половину билетов? Сколько процентов можно дать на то, что следующее повышение на работе получит мой коллега, а не я?

Вряд ли эти вопросы часто задает себе обычный человек, но совершенно точно они крутятся в голове у игрока в покер, познакомившегося с азами покерной математики. Как и в жизни, в покере часто приходится принимать решение на основе неполной информации: игрок не знает, какие карты у его соперника, но по разным подсказкам пытается догадаться и оценить вероятности. Если троллейбусы на этой ветке часто ходят как попало, то опоздать на работу шансы довольно высокие (хотя мы точно не знаем какие); если в столовой не было ни одного случая отравления, вряд ли именно мне попадется испорченный кусок, хотя это и возможно.

Представлять жизнь как набор покерных задачек с неполной информацией – штука не новая. Только что вышедшая книга американской журналистки Марии Конниковой «Самый большой блеф» (The Biggest Bluff: How I Learned to Pay Attention, Master Myself, and Win) – одна из таких попыток, и одна из самых удачных.

У книги Конниковой прекрасная окантовка – ее содержание очень легко пересказать друзьям за тем же покерным столом. Успешная журналистка, опубликовавшая уже две книги и регулярно пишущая для The New Yorker, Конникова бросает все занятия ради покера. До этого она не брала в руки карты и не знала правила игры. Конникова, психолог по образованию, ставит себе понятную цель: через год выступить на WSOP с взносом в 10 тысяч долларов.

Дедлайн в итоге смещается на два года, но за это время Конникова становится едва ли не профессионалом в покере – во всяком случае, она начинает регулярно выигрывать в престижных турнирах.

Если бы книга ограничивалась этой окантовкой – с путешествиями по покерным столам в интернете, Вегасу и европейским игорным столицам; со знакомствами с самыми известными людьми в покерном мире – то она уже претендовала на то, чтобы стать бестселлером; такая вполне классическая реализация американской мечты. Но Конникова идет дальше.

Вооружившись психологическим образованием, любовью к теории игр, писательским талантом подмечать детали и общей любознательностью, она своим покерным экспериментом пытается ответить на глубокие вопросы: насколько наша жизнь в целом зависит от везения, а насколько – от собственных действий? Можно ли отринуть интуицию и принимать только рациональные решения? В какие психологические уловки мы попадаем, чтобы думать, что мы успешные? И, наконец, почему покерный мир настолько ярко выражено мужской?

Проводником Конниковой по кругам покера становится Эрик Сайдел, первый раз вышедший в хедз-ап (когда из всех зарегистрировавшихся игроков остаются только двое) главного турнира WSOP еще в 1988 году.

Сайдел – один из наиболее уважаемых игроков в покер, до этого он никогда не брал учеников, но с Конниковой почему-то решил согласиться. Возможно, сыграло роль ее психологическое образование, возможно, он увидел в ней хорошего игрока, а, может, просто поддался обаянию истории.

Сайдел – настоящий соавтор Конниковой. В книге он – профессионал и идеал покерного игрока – рассказывает Конниковой, насколько правильно она поступила в той или иной ситуации в турнире за 55 долларов, одновременно участвуя в игре по 50 тысяч; показывает классные рестораны в Вегасе и Монте-Карло, знакомит с правильными людьми и постоянно дает мудрые советы.

Пожалуй, это то место в The Biggest Bluff, за которое можно зацепиться критику, – Сайдел представлен уж слишком идеальным. Он даже не только учит сам, но и учится у Конниковой в тех жизненных ситуациях, в которых разбирается хуже (например, в пользе и вреде для организма определенных продуктов).

Вряд ли книгу стоит читать, чтобы получить какие-то определенные советы по тому, как выигрывать в покер; все чем делится Конникова (или Сайдел через Конникову) довольно очевидно – надо правильно настраиваться, не судить людей только по их внешнему виду, иметь понятный план по розыгрышу тех или иных рук, не жаловаться на удачу, оценивать игру не по итоговому месту, а по качеству принимаемых решений, стараться играть на победу, а не то, чтобы попасть в деньги, и т.д.

Вместе с тем книга дает мощный заряд уверенности: если ты действительно хочешь в чем-то разобраться – то получится; если ты действуешь разумно – тебе не страшно никакое невезение. Если в этот раз повышение по работе случайно получил кто-то другой, то при правильном подходе к делу ты легко обойдешь коллег на дистанции.

Не уверены, что книга подходит для тех, кто ни разу не держал в руках карты, но в целом разбираться в покере, чтобы оценить красоту задумки Конниковой, совершенно не обязательно. Для тех, кто не увлечен покером, эта книга станет хорошим источником любопытных историй про наш мозг и то, как мы принимаем решения.

Расскажу одну: психолог из Гарварда Элен Лангер предлагала студентам несколько десятков раз сыграть в простую «орлянку» – надо было угадывать, что выпадет, «орел» или «решка». Она подстраивала игру так, что одним студентам удавалось много выигрывать в начале, другим – либо много проигрывать в начале, либо держаться в районе 50%; результат всех подкидываний монетки во всех группах был одинаковый.

Затем людям задали вопрос: «Считают ли они, что могут с помощью тренировки улучшить свои показатели?». Во второй и третьей группах предсказуемо ответили «нет», ведь «научиться» играть в монетку действительно невозможно. Зато в первой многие ответили «да». Успех, даже если он случайный, заставляет нас думать, что мы владеем ситуацией и можем ее контролировать.

И последнее. Пожалуй, книгу Марии Конниковой можно использовать как один из важных аргументов в споре о том, является ли покер спортом или азартной игрой и нужно ли его запрещать. Игра, которая требует такой интеллектуальной силы и дисциплины, такой правильной рабочей этики из разумных соображений не может стоять в одном ряду с рулеткой и игровыми автоматами. Но люди не всегда поступают разумно – и даже Конникова не может убедить свою бабушку в том, что занимается чем-то интеллектуальным, а не просто превратилась в лудомана.

