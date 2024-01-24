❗ Гринвуд дал согласие на переход в «Барселону». Трансфер может состояться уже летом
Мэйсон Гринвуд все ближе к трансферу в «Барселону», сообщает Sun Sport.
Ожидается, что англичанин переедет в столицу Каталонии уже будущим летом.
По слухам, Гринвуд дал свое согласие на переход, но «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» еще не достигли соглашения в вопросе цены.
Фанаты неоднозначно отреагировали на инсайд.
💭 «Он должен быть в тюрьме».
💭 «Ужасный клуб подписывает игрока с грязной репутацией».
💭 «Манчестер Юнайтед» не должен идти на это».
💭 «Юнайтед» действительно хочет замучить нас с Антони».
💭 «Им придется продать половину команды, чтобы позволить себе этот трансфер».