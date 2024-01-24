Гаспачо
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❗ Гринвуд дал согласие на переход в «Барселону». Трансфер может состояться уже летом

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Футбол Футбол

Мэйсон Гринвуд все ближе к трансферу в «Барселону», сообщает Sun Sport.

Ожидается, что англичанин переедет в столицу Каталонии уже будущим летом.

По слухам, Гринвуд дал свое согласие на переход, но «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» еще не достигли соглашения в вопросе цены.

Фанаты неоднозначно отреагировали на инсайд.

💭 «Он должен быть в тюрьме».

💭 «Ужасный клуб подписывает игрока с грязной репутацией».

💭 «Манчестер Юнайтед» не должен идти на это».

💭 «Юнайтед» действительно хочет замучить нас с Антони».

💭 «Им придется продать половину команды, чтобы позволить себе этот трансфер».

4 комментария
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0 смысла конечно в этом 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Поразительно... МЮ сегодня в трансферной политике просто нечто.
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Новый Гарик Линекер)))
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С нынешним Левандовски даже Лукаку как влитой зайдёт в Барсу)
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