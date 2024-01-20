«Это вы так думаете». Мане считает, что непопулярность саудовской лиги — в первую очередь домыслы журналистов

Садьо Мане не считает, что Саудовская профессиональная лига уступает по значимости европейским. По мнению сенегальского нападающего, такое мнение распространено в первую очередь из-за невежества журналистов.

31-летний футболист забил третий гол Сенегала в победном матче против Камеруна (3:1) в пятницу, когда его национальная команда забронировала себе место в плей-офф Кубка африканских наций. Выступая после матча, Мане упрекнул репортеров из Европы, что они не понимают, насколько саудовская лига популярна по всему миру.

Когда его спросили, чувствует ли он, что ему уделяется меньше внимания после отъезда из Европы на Ближний Восток, Садьо сказал:

«Это вы так думаете, потому что я не в Европе. И вам стоит грустить из-за этого, ребята.

Потому что именно для вас, парни, если футболист играет не в Европе, он не имеет значения. Меня просто нет рядом.

К счастью, я могу сказать, что саудовская лига — очень хорошая лига, и за ней следят все в мире. Поэтому для меня имеет значение то, что я делаю все возможное и наслаждаюсь каждой минутой. Остальное неважно».