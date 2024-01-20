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«Это вы так думаете». Мане считает, что непопулярность саудовской лиги — в первую очередь домыслы журналистов

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Садьо Мане не считает, что Саудовская профессиональная лига уступает по значимости европейским. По мнению сенегальского нападающего, такое мнение распространено в первую очередь из-за невежества журналистов. 

31-летний футболист забил третий гол Сенегала в победном матче против Камеруна (3:1) в пятницу, когда его национальная команда забронировала себе место в плей-офф Кубка африканских наций. Выступая после матча, Мане упрекнул репортеров из Европы, что они не понимают, насколько саудовская лига популярна по всему миру.

Когда его спросили, чувствует ли он, что ему уделяется меньше внимания после отъезда из Европы на Ближний Восток, Садьо сказал:

«Это вы так думаете, потому что я не в Европе. И вам стоит грустить из-за этого, ребята.

Потому что именно для вас, парни, если футболист играет не в Европе, он не имеет значения. Меня просто нет рядом.

К счастью, я могу сказать, что саудовская лига — очень хорошая лига, и за ней следят все в мире. Поэтому для меня имеет значение то, что я делаю все возможное и наслаждаюсь каждой минутой. Остальное неважно».

8 комментариев
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Ответ Askold Kharitonov
Это не домысли журналистов, а мнение западных людей, которым слепо доверяют посетители спорстру. Все дело в том, что для западного человека весь мир это европа+сша и точка.
Что ты несешь?
Глупо отрицать, что лучший баскетбол, хоккей и бейсбол в США.
Ровно также лучший футбол в Европе
Регби в Новой Зеландии, а крикет в Пакистане

У Мане просто золото затмевает рассудок, вот он и говорит, что от него хотят слышать, те кто платит ему.
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Так следим, так следим, что аж не знаем названия лиги, названий команд и их количества.
Но, конечно-же следим.
"У меня хороший контракт, остальное неважно. Наслаждаюсь каждой его минутой"
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Парадоксадбным образом, с каждой такой вот дискуссией о том, какая непорулярная арабская лига, она как раз и становится чуть популярнее)))
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Ответ Геннадий Тимченко
Мане просто поехал туда играть и делает это хорошо, в отличии от Неймаров и прочих "шаровиков-лодырей"
так Неймар и не играет, выходит получает травму и отдыхает в дубаях , не плохой план так то
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Ответ Хикмат Нугман
так Неймар и не играет, выходит получает травму и отдыхает в дубаях , не плохой план так то
Ну пять матчей по 90 минут на футбольное поле выходил... А травма вроде как в сборной им получена
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